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Frio e chuva

Tempo vira e mínima prevista para a Região Serrana do ES chega a 9 °C

O tempo instável deve durar pelo menos até domingo (11) no Espírito Santo, com possibilidade de chuva rápida em todo o estado

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 10:10

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

07 abr 2021 às 10:10
Nevoeiro em Campinho, Domingos Martins, cidade hospitaleira e com clima ameno
Nevoeiro em Campinho, Domingos Martins. Semana promete frio na região Serrana Crédito: Ângela Cesconetto/Arquivo AG
Chuva, um friozinho no começo da manhã e termômetros abaixo dos 30°C ao longo do dia. A semana promete ser marcada pelo clima ameno de Norte a Sul do Espírito Santo, com direito a um "quase inverno" na região Serrana. Aos poucos, o outono parece deixar as altas temperaturas do verão para trás. 
 De acordo com o  Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo instável deve durar pelo menos até domingo (11) no Espírito Santo, com possibilidade de chuva rápida em todo o estado. 
"Até sexta feira, o vento soprando do sudeste carrega um ar mais resfriado e as temperaturas devem baixar um pouquinho. Enquanto tiver esse tempo um pouco mais instável, as temperaturas máximas devem permanecer baixas. A partir do domingo as máximas devem subir um pouco mais", explica Hugo Ramos, meteorologista do Incaper.
Para esta quinta-feira (8) e sexta-feira (9), a previsão é de chuva em alguns momentos por todas as regiões, sendo menos frequente na região Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade no litoral e as temperaturas vão seguir mais amenas.
Esses dois dias serão de muitas nuvens na Grande Vitória, e os termômetros vão variar em 20°C e 28°C. Nas regiões Norte e Noroeste a temperatura máxima também não deve ultrapassar os 30°C.
"O frio não vai ser tão intenso. Mas teremos uma queda gradativa das temperaturas mínimas. O outono começou com cara de verão, e na semana passada as temperaturas mínimas estavam altas. Esta semana teremos chuva a semana inteira"
Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

FRIO NAS MONTANHAS

Já nas montanhas capixabas, os dias devem começar mais frios, com um ligeiro aumento de temperatura ao longo do dia, e noites também mais frias. Nas áreas mais altas da região Serrana, a temperatura mínima prevista é de 9 °C e a máxima, de 24 °C. Já na região Sul mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.
O meteorologista do Incaper explica que o outono é caracterizado principalmente pela perda de calor durante a noite, o que possibilita madrugadas  e manhãs mais frias. 
"Durante o dia a gente recebe o calor do sol, que atinge as temperaturas mais elevadas. Todo esse calor é perdido a noite, então as madrugadas podem ainda permanecer frias. No Caparaó a gente vai ter temperatura na casa dos 15°C, enquanto na Grande Vitória e na região Norte a gente tem em torno de 20°C na madrugada, com o dia começando mais friozinho. Não é ainda aquele frio de inverno, mas o clima fica mais ameno", comenta Ramos.

SÁBADO E DOMINGO

O tempo instável, com chuva deve durar até o final de semana e as temperaturas, aos poucos, prometem voltar a subir. O sábado (10) deve ser chuva rápida entre a madrugada e manhã entre a Grande Vitória e o litoral Norte. Previsão de chuvas esparsas ao longo do dia nas demais áreas do Norte capixaba. Poucas nuvens nas demais áreas do Espírito Santo, sem expectativa de chuva. 
O domingo deve ter chuva rápida entre a madrugada e manhã apenas no litoral Norte. Poucas nuvens e calor nas demais regiões, sem expectativa de chuva.
A tendência é que a próxima semana comece com temperaturas um pouco mais altas, mas ainda assim, os institutos de meteorologia estão atentos para a possibilidade da chegada de outra frente fria já na segunda (12) ou terça-feira (13).
"No final de semana a chuva deve diminuir, o vento deve mudar de direção porque existe a expectativa da passagem de outra frente fria. A partir de domingo a gente deve ter um tempo mais aberto, mas no dia 12 ou 13 a gente pode ter outra frente fria, ainda estamos observando o avanço dela", finalizou.

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