Os capixabas devem se preparar para pancadas de chuvas durante o fim da tarde e a noite de segunda-feira (2). A Defesa Civil do Estado do Espírito Santo alertou sobre chances precipitações de curta duração para algumas regiões do Estado. A maior atenção é aos municípios da região Centro-Norte, já que índices de instabilidade atmosférica indicam chance de tempestades isoladas.>