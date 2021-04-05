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Semana terá temperaturas mais baixas e chuva em todo o ES

Segundo o Incaper, ainda que não faça muito frio, esta será uma semana com temperaturas inferiores às da semana anterior. Para quarta-feira (7), há possibilidade de temporal na Grande Vitória

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 15:43

Publicado em 

05 abr 2021 às 15:43
Fevereiro de 2021 terminou com um domingo de tempo instável na Grande Vitória
Semana terá chuva e temperaturas mais amenas no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
O outono começou com sol, mas agora o friozinho já começa a se aproximar e o clima promete mudar um pouco. Em todo o Espírito Santo, a semana será de temperaturas mais amenas com possibilidade de chuva todos os dias. No meio da semana ainda há possibilidade de temporal na Grande Vitória.
De acordo com o Instituto Climatempo, isso acontece porque ao longo desta semana, a formação de uma área de baixa pressão atmosférica volta a favorecer a formação de instabilidades sobre a região Sudeste do Brasil.
O meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), explica que, ainda que não faça muito frio, esta será uma semana com temperaturas mais baixas do que as registradas na semana passada.
"Na região Metropolitana, as temperaturas vão ficar entre 20°C e 31°C. Na região Serrana vai variar aí entre entre 13°C e 30°C. E nas regiões Sul, Norte e Noroeste vai ficar entre 15°C a 34°C. Na quarta-feira a temperatura não deve passar dos 28°C em todo o Estado, e no final da semana as temperaturas voltam a subir", afirma.
"O frio não vai ser tão intenso. Mas teremos uma queda gradativa das temperaturas mínimas. O outono começou com cara de verão, e na semana passada as temperaturas mínimas estavam altas. Esta semana teremos chuva a semana inteira "
Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

TEMPORAL NA GRANDE VITÓRIA 

Na quarta-feira (7) o tempo muda ainda mais, com queda de temperatura – a máxima não deve passar de 28°C. A chuva, que pode cair ao longo de toda a semana de forma fraca e rápida, deve vir mais forte na quarta. Na Grande Vitória, o tempo abafado deixa aberta a possibilidade de um temporal.
"Nos outros dias temos instabilidade provocada pela vinda da umidade do oceano, que pode provocar chuvas esparsas, de pouca duração. Ao longo de toda a semana a gente pode ter chuva fraca em todo o Estado. Na quarta-feira teremos uma área de instabilidade, formada a partir de algumas perturbações atmosféricas, que traz risco de temporais para a Região Metropolitana", explica Ramos.
Na quinta (8) e na sexta-feira (9), com a semana caminhando para o fim, a previsão é de que as temperaturas voltem a subir.

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