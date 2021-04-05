Semana terá temperaturas mais baixas e chuva em todo o ES

Semana terá chuva e temperaturas mais amenas no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

No meio da semana ainda há possibilidade de temporal na Grande Vitória. O outono começou com sol, mas agora o friozinho já começa a se aproximar e o clima promete mudar um pouco. Em todo o Espírito Santo , a semana será de temperaturas mais amenas com possibilidade de chuva todos os dias.

Sudeste do Brasil. De acordo com o Instituto Climatempo , isso acontece porque ao longo desta semana, a formação de uma área de baixa pressão atmosférica volta a favorecer a formação de instabilidades sobre a região

esta será uma semana com temperaturas mais baixas do que as registradas na semana passada. O meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), explica que, ainda que não faça muito frio,

"Na região Metropolitana, as temperaturas vão ficar entre 20°C e 31°C. Na região Serrana vai variar aí entre entre 13°C e 30°C. E nas regiões Sul, Norte e Noroeste vai ficar entre 15°C a 34°C. Na quarta-feira a temperatura não deve passar dos 28°C em todo o Estado, e no final da semana as temperaturas voltam a subir", afirma.

"O frio não vai ser tão intenso. Mas teremos uma queda gradativa das temperaturas mínimas. O outono começou com cara de verão, e na semana passada as temperaturas mínimas estavam altas. Esta semana teremos chuva a semana inteira " Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper

TEMPORAL NA GRANDE VITÓRIA

Na quarta-feira (7) o tempo muda ainda mais, com queda de temperatura – a máxima não deve passar de 28°C. A chuva, que pode cair ao longo de toda a semana de forma fraca e rápida, deve vir mais forte na quarta. Na Grande Vitória, o tempo abafado deixa aberta a possibilidade de um temporal.

"Nos outros dias temos instabilidade provocada pela vinda da umidade do oceano, que pode provocar chuvas esparsas, de pouca duração. Ao longo de toda a semana a gente pode ter chuva fraca em todo o Estado. Na quarta-feira teremos uma área de instabilidade, formada a partir de algumas perturbações atmosféricas, que traz risco de temporais para a Região Metropolitana", explica Ramos.