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Festa da Penha: A Gazeta transmite Missa do Oitavário desta segunda

Missas vão abordar as lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha. Nesta segunda-feira (05), o tema da celebração é "Olhar comprometido com a transformação da realidade"

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 14:58

Publicado em 

05 abr 2021 às 14:58
 Por conta da pandemia da Covid-19, a Festa da Penha 2021 está sendo realizado no formado 100% virtual para evitar a aglomeração. Pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta, é possível acompanhar diariamente, a partir das 20 horas, as Missas do Oitavário. 
O tema da festa este ano é um trecho da oração Salve a Rainha: "Vosso olhar a nós volvei". As missas vão abordar diferentes lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.
Nesta segunda-feira (05), o tema da missa é "Olhar comprometido com a transformação da realidade".  O objetivo é refletir de que maneira nos sentimos corresponsáveis em socorrer o outro em sua dor e como fazer a nossa parte para aliviar os sofrimentos que o afligem.

Terço gigante na Festa da Penha 2021

PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS DIAS 

TERÇA- 06 DE ABRIL 
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 16h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Pe. Ronaldo e Pe. Hadeleon, área pastoral Cariacica-Viana) 
  • 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Manfredo
  • 20h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Dom Luiz Fernando Lisboa – bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)
QUARTA - 07 DE ABRIL 
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 16h – Missa Quarto Dia Oitavário - (Pe. Hermindo e Pe. Pierre, área pastoral Benevente)
  • 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Diego Lyra 
  • 20h – Missa Quarto Dia Oitavário (Dom Décio, bispo emérito da diocese de Colatina)
QUINTA- 08 DE ABRIL
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 16h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Jones e Pe. Enivaldo, área pastoral Serra-Fundão)
  • 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, com o cantor Rafael Morais
  • 20h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Edgar- Reitor do Seminário da Diocese de Colatina)
SEXTA- 09 DE ABRIL 
  • 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)
  • 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jenifer
  • 20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)
SÁBADO - 10 DE ABRIL 
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias
  • 16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)
  • 20h – Romaria das Famílias
DOMINGO - 11 DE ABRIL 
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste
  • 16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)
SEGUNDA- 12 DE ABRIL
  • 12h - Terço/Consagração 
  • 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
  • 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo

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