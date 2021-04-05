Festa da Penha: A Gazeta transmite Missa do Oitavário desta segunda

O tema da festa este ano é um trecho da oração Salve a Rainha: "Vosso olhar a nós volvei" . As missas vão abordar diferentes lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.

Nesta segunda-feira (05), o tema da missa é "Olhar comprometido com a transformação da realidade". O objetivo é refletir de que maneira nos sentimos corresponsáveis em socorrer o outro em sua dor e como fazer a nossa parte para aliviar os sofrimentos que o afligem.