Festa da Penha: A Gazeta transmite Missa do Oitavário desta segunda

Por conta da pandemia da Covid-19, a Festa da Penha 2021 está sendo realizado no formado 100% virtual para evitar a aglomeração. Pelo site A Gazeta, na página especial dedicada ao evento, e também no Facebook de A Gazeta, é possível acompanhar diariamente, a partir das 20 horas, as Missas do Oitavário.
O tema da festa este ano é um trecho da oração Salve a Rainha: "Vosso olhar a nós volvei". As missas vão abordar diferentes lições deixadas pelo olhar misericordioso de Nossa Senhora da Penha.
Nesta segunda-feira (05), o tema da missa é "Olhar comprometido com a transformação da realidade". O objetivo é refletir de que maneira nos sentimos corresponsáveis em socorrer o outro em sua dor e como fazer a nossa parte para aliviar os sofrimentos que o afligem.
Terço gigante na Festa da Penha 2021
PROGRAMAÇÃO DOS PRÓXIMOS DIAS
TERÇA- 06 DE ABRIL
- 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Pe. Ronaldo e Pe. Hadeleon, área pastoral Cariacica-Viana)
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Manfredo
- 20h – Missa Terceiro Dia Oitavário (Dom Luiz Fernando Lisboa – bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)
QUARTA - 07 DE ABRIL
- 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa Quarto Dia Oitavário - (Pe. Hermindo e Pe. Pierre, área pastoral Benevente)
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação do cantor Diego Lyra
- 20h – Missa Quarto Dia Oitavário (Dom Décio, bispo emérito da diocese de Colatina)
QUINTA- 08 DE ABRIL
- 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Jones e Pe. Enivaldo, área pastoral Serra-Fundão)
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, com o cantor Rafael Morais
- 20h – Missa Quinto Dia Oitavário (Pe. Edgar- Reitor do Seminário da Diocese de Colatina)
SEXTA- 09 DE ABRIL
- 06h – Bênção do dia (TV Gazeta)
- 12h - Terço/Consagração
- 16h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe. Celso e Pe. Osmar, área pastoral Vitória)
- 18h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da cantora Jenifer
- 20h – Missa Sexto Dia Oitavário (Pe Jorge Campos – Vigário Geral da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo)
SÁBADO - 10 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h - Programa Salve Mãe das Alegrias
- 16h – Missa Sétimo Dia Oitavário (Pe. Rodrigo - área pastoral serrana)
- 20h – Romaria das Famílias
DOMINGO - 11 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda Milícia Celeste
- 16h – Missa Oitavo Dia Oitavário (Fraternidade Franciscana)
SEGUNDA- 12 DE ABRIL
- 12h - Terço/Consagração
- 14h – Programa Salve Mãe das Alegrias, participação da banda sertaneja católica Fé Maior
- 17h – Missa de Encerramento - Dom Dario Campos, arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo