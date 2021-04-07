Veja horário do comércio desta quarta (7) até sexta (9) na Grande Vitória

Movimento do comércio na avenida Expedito Garcia, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Atualização A matéria foi atualizada com a mudança nas regras de funcionamento de casas lotéricas no risco extremo.

As novas regras fazem parte da Matriz de Risco do governo estadual, que traz novas medidas qualitativas de combate à Covid-19 no Espírito Santo. Para os municípios em risco extremo e alto, as restrições vigoram por 14 dias a partir da última segunda (05).

RISCO EXTREMO

Nas cidades em risco extremo, o governador anunciou medidas restritivas para atividades não essenciais: funcionarão apenas em três dias da semana: na quarta, quinta e sexta-feira. Cada setor terá um horário específico, são eles:

Comércio de rua: das 10h às 18h

Shoppings: das 12h às 20h

Restaurantes: das 10h às 16h

Bares: continuam fechados.



RISCO ALTO

Nas cidades em risco alto, as atividades não essenciais podem funcionar de segunda a sábado, com horário restrito. Aos domingos e feriados, os estabelecimentos não deverão abrir. Cada setor continua tendo um horário específico. São eles:

Comércio de rua: das 10h às 18h, de segunda a sexta, e das 10h às 14h, no sábado;

Shoppings: das 12h às 20h, de segunda a sexta, e das 12h às 16h, no sábado;

Restaurantes: das 10h às 16h de segunda a sábado, além destes dias e horários somente delivery;

Lotéricas: até 20h de segunda a sábado;

Bares: continuam fechados.



O QUE DIZ A FECOMÉRCIO

O presidente da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio ES), José Lino Sepulcri, comentou a decisão. Segundo ele, o segmento vê com grande preocupação a restrição de dias para funcionamento, algo que estava fora do planejamento do setor.