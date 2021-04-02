Vitória, Vila Velha e Cariacica abrem mais vagas para vacinação

Vila Velha e As prefeituras de Vitória Cariacica anunciaram mais vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19 a partir deste sábado (3). Na Capital, serão feitas marcações para idosos com 75 anos ou mais e trabalhadores da saúde receberem a segunda dose do imunizante. Já no município canela-verde, serão vagas para primeira dose em idosos de 65 a 69 anos e 70 anos ou mais, e da segunda dose para idosos com 75 anos ou mais. Cariacica iniciou nesta sexta (2) o agendamento da primeira e segunda dose para idosos de 65 anos ou mais.

A secretaria de Saúde de Vitória vai abrir o agendamento on-line a partir das 13 horas deste sábado (3) para vacinar pessoas com 75 anos ou mais e trabalhadores da saúde, que já receberam a primeira dose da vacina Coronavac entre os dias 19 de janeiro e 16 de março. Serão disponibilizadas 2.500 vagas, sendo 2.000 para os idosos.

Para fazer o agendamento, o morador deve acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line.

A vacinação será feita de segunda (5) a sexta-feira (9) nas unidades de saúde do Forte São João, Maruípe, Vitória, Conquista e Santa Luiza. No momento da vacinação, deve ser apresentado documento com foto e comprovante de imunização da primeira dose. Para os idosos restritos ao leito, a prefeitura explicou que a vacinação será feita em casa e não é necessário fazer o agendamento on-line.

Já no município de Vila Velha, o agendamento on-line neste sábado (3) será dividido por faixa etária, começando a partir das 9 horas. Confira os horários:

9 horas - pessoas de 65 a 69 anos (1ª dose)

13 horas - pessoas de 70 anos ou mais (1ª dose)

16 horas - pessoas de 75 ou mais (2ª dose)

No domingo (4), será aberto o agendamento para a segunda dose de profissionais da saúde. As vagas estarão disponíveis no site a partir das 9 horas. O endereço on-line para vacinação em Vila Velha é o vilavelha.es.gov.br/agendaonlinevacinacao. Ainda de acordo com a Prefeitura de Vila Velha, na próxima semana serão disponibilizadas 21 mil novas vagas para agendamento.

Em Cariacica, o agendamento para a vacinação de um novo lote de doses recebido pelo município teve início nesta sexta-feira (2). São 8.190 vagas para a primeira dose de idosos com 65 anos ou mais, e 3.180 vagas para a segunda dose de idosos com 75 anos ou mais, além dos trabalhadores da saúde em atividade. O agendamento pode ser realizado no site vacina.cariacica.es.gov.br.

A vacinação continua no sábado (3), das 8h às 16h, nas unidades de saúde de Itaquari, Santa Fé, Cariacica-Sede, Flexal II, Nova Rosa da Penha II. Ao longo da semana a vacinação continua e acontece em 17postos. De acordo com a prefeitura, não haverá vacinação neste domingo (4).