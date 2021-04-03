Transporte público fica suspenso em todo o Espírito Santo por mais uma semana

Quarentena no ES: ônibus do Transcol começaram a circular com letreiro "Especial Saúde" Crédito: Fernando Madeira

Casagrande classificou o transporte público como um foco de transmissão da Covid-19, o que, segundo ele, justifica a decisão de prorrogar a suspensão. O governador afirmou que as linhas intermunicipais, por sua vez, poderão circular com capacidade reduzida em 50% e que os ônibus interestaduais também estão proibidos de trafegarem.

"Nós manteremos, na semana que vem, a suspensão do transporte público. De segunda-feira (5) até domingo (11), não teremos transporte público. É um foco de transmissão. Os ônibus intermunicipais poderão funcionar com 50% da capacidade. As linhas de transporte estaduais também ficarão suspensas", disse.

A secretária de Turismo do Estado, Lenise Loureiro, reiterou que o transporte público não funcionará durante os próximos nove dias em todo o Estado. A secretária acrescentou que, a partir do próximo dia 12, apenas os municípios classificados em risco extremo de transmissão da doença permanecerão com restrições.

"Nesta semana, o Transcol está suspenso, de segunda (5) até domingo (11) e retorna partir do dia 12. Da mesma forma, estão suspensos os transportes coletivo no Estado como um todo. A partir da segunda-feira (12), funciona normalmente e suspende aos sábados e domingos nos municípios em risco extremo. Em municípios de risco alto, o transporte coletivo pode voltar com controle das devidas medidas de segurança e higiene, no final de semana também. O transporte coletivo só tem mudanças no risco extremo", explicou.

Lenise Loureiro também chamou atenção para o escalonamento de utilização do transporte coletivo a partir do dia 12. Conforme informado no pronunciamento desta sexta-feira, trabalhadores da indústria deverão acessar os ônibus até as 7h, os dos serviços, das 7h às 9h, e comércio, das 9h até as 11h.

Mapa de Risco da Covid-19 divulgado nesta sexta (2) trouxe 37 municípios em risco extremo Crédito: Divulgação/Governo do ES

E QUEM VAI TRABALHAR DE QUARTA A SEXTA?

Enquanto o transporte público não estiver disponível, segundo a secretária, os empresários cujos estabelecimentos puderem voltar ao funcionamento de acordo com as resoluções do governo estadual terão que providenciar transporte particular para os funcionários.

"Essa medida foi tomada de retorno com observação da pandemia. Aqueles que puderem voltar às atividades presenciais na quarta, quinta e sexta-feira, estão autorizados e terão que providenciar o transporte dos seus empregados. Na semana que vem, todos os empresários terão que se organizar quanto aos horários de entrada dos funcionários para ir ao encontro dos horários permitidos de entrada nos coletivos", concluiu.