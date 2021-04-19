Vídeo: moradora de Castelo registra chuva de granizo

A moradora da localidade de Forno Grande Raiane Barbosa contou que a chuva começou por volta das 16 horas. Ela registrou imagens de quando as pedras de gelo caíram no quintal de casa. Segundo ela, a comunidade onde mora fica a cerca de 50 quilômetros da sede, e o maior volume de pedras de granizo foi registrado no limite com Caxixe Frio, cidade de Venda Nova do Imigrante.