Vídeo: moradora de Castelo registra chuva de granizo

Uma chuva rápida e forte assustou os moradores do interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (19). Um grande quantidade de granizo caiu em plantações. A Defesa Civil informou que não foi acionada e, portanto, não tem informações sobre prejuízos na região.
A moradora da localidade de Forno Grande Raiane Barbosa contou que a chuva começou por volta das 16 horas. Ela registrou imagens de quando as pedras de gelo caíram no quintal de casa. Segundo ela, a comunidade onde mora fica a cerca de 50 quilômetros da sede, e o maior volume de pedras de granizo foi registrado no limite com Caxixe Frio, cidade de Venda Nova do Imigrante.
"Temos um medidor e marcou 40 milímetros de chuva em cerca de 40 minutos. Aqui em casa, não estragou nenhuma plantação, mas em propriedades vizinhas tiveram prejuízo", contou.