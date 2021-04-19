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Sul do ES

Vídeo: moradora de Castelo registra chuva de granizo

Raiane Barbosa mora na localidade de Forno Grande, interior de Castelo; segundo ela, foram cerca de 40 minutos de chuva intensa com queda de granizo

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 18:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 abr 2021 às 18:08
Chuva atingiu plantações em Castelo
Chuva atingiu plantações em Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma chuva rápida e forte assustou os moradores do interior de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (19). Um grande quantidade de granizo caiu em plantações. A Defesa Civil informou que não foi acionada e, portanto, não tem informações sobre prejuízos na região. 
A moradora da localidade de Forno Grande Raiane Barbosa contou que a chuva começou por volta das 16 horas. Ela registrou imagens de quando as pedras de gelo caíram no quintal de casa. Segundo ela, a comunidade onde mora fica a cerca de 50 quilômetros da sede, e o maior volume de pedras de granizo foi registrado no limite com Caxixe Frio, cidade de Venda Nova do Imigrante.
Chuva de granizo em Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
"Temos um medidor e marcou 40 milímetros de chuva em cerca de 40 minutos. Aqui em casa, não estragou nenhuma plantação, mas em propriedades vizinhas tiveram prejuízo", contou.

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