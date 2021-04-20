Chuva forte alaga casas e deixa família desalojada em Pinheiros

Desalojado: são pessoas/famílias que foram afetadas por um desastre e precisaram sair do imóvel, na maioria das vezes, temporariamente. Elas ficam na casa de parentes ou vizinhos, por exemplo, até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: são pessoas/famílias que foram afetadas por um desastre, precisaram sair do imóvel e não tem onde ficar. Sendo assim, elas são encaminhadas para abrigos temporários que a Defesa Civil articula, como escolas, por exemplo.