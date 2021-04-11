Mulher morre em acidente na rodovia ES 130, em Pinheiros

Um acidente na rodovia ES 130, entre os municípios de Pinheiros e Boa Esperança , no Norte do Espírito Santo, deixou uma mulher morta na manhã deste domingo (11).
De acordo com a Polícia Militar, a equipe encontrou uma mulher caída na via e o carro às margens de uma represa. O nome da vítima não foi informado.
A PM informou que o Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima. Segundo relato da polícia, não foi possível identificar o suposto motorista do veículo e demais passageiros, pois não havia testemunhas do acidente no local.
Procurada, a Polícia Civil não comentou sobre as investigações do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML).