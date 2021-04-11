Polícia interrompe baile clandestino que fechava rodovia em Colatina

“A cena era inacreditável, vários veículos e pessoas simplesmente fecharam a rodovia que liga o bairro Acampamento a Itapina, no meio de uma curva”, descreveu o Capitão Balbino, da Polícia Militar.

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Segundo a PM, alguns motoristas estavam visivelmente alcoolizados, não conseguindo ficar de pé. Além disso, adolescentes também apresentavam sintomas de embriaguez.

A PM informou que dois condutores foram presos e onze veículos foram apreendidos. Além das infrações de trânsito, o evento clandestino preocupa em relação à Covid-19. A polícia informou que, além de pessoas de Colatina, moradores de Marilândia, Baixo Guandu e até da cidade mineira de Aimorés estavam aglomerados no local.