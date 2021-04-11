Polícia interrompe baile clandestino que fechava rodovia em Colatina

A Polícia Militar interrompeu um baile funk que reunia dezenas de jovens em uma rodovia de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (11). Os frequentadores chegaram a fechar as duas pistas em um trecho da ES 446.
“A cena era inacreditável, vários veículos e pessoas simplesmente fecharam a rodovia que liga o bairro Acampamento a Itapina, no meio de uma curva”, descreveu o Capitão Balbino, da Polícia Militar.
Segundo a PM, alguns motoristas estavam visivelmente alcoolizados, não conseguindo ficar de pé. Além disso, adolescentes também apresentavam sintomas de embriaguez.
A PM informou que dois condutores foram presos e onze veículos foram apreendidos. Além das infrações de trânsito, o evento clandestino preocupa em relação à Covid-19. A polícia informou que, além de pessoas de Colatina, moradores de Marilândia, Baixo Guandu e até da cidade mineira de Aimorés estavam aglomerados no local.