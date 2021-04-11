Caminhão da coleta de lixo tomba e atinge casa em Colatina

“A Prefeitura de Colatina informa que o caminhão envolvido no acidente de hoje não pertence ao Sanear. Este caminhão pertence a uma empresa terceirizada contratada para realizar o trabalho da coleta de lixo em nosso município. Ressaltamos que a responsabilidade pela manutenção dos veículos é da referida empresa. O Sanear já acionou a empresa responsável e está acompanhando os trabalhos de retirada do veículo, da prestação do socorro aos envolvidos e os esclarecimentos para que seja garantida a assistência necessária aos moradores do local. Além disso, os Bombeiros e a Polícia Militar também foram acionados para apurar todas as responsabilidades pelo incidente.”