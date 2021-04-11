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Caminhão da coleta de lixo tomba e atinge casa em Colatina

De acordo com a Polícia Militar, o acidente pode ter sido causado por uma falha mecânica no veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para atender o motorista do caminhão. Ele foi o único ferido no acidente

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 14:48

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

11 abr 2021 às 14:48
Acidente com caminhão da coleta de liso em Colatina
Acidente com caminhão da coleta de liso em Colatina Crédito: Ariele Rui
Um caminhão que faz a coleta de lixo em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, se envolveu em um acidente e atingiu uma residência neste domingo (11). O veículo tombou quando estava prestando serviço no bairro  Francisco Simonassi.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente pode ter sido causado por uma falha mecânica no veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para atender o motorista do caminhão. Ele foi o único ferido no acidente. O quadro de saúde dele ainda não foi informado. 
Acidente com caminhão da coleta de lixo em Colatina
Acidente com caminhão da coleta de lixo em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Deysiane Oliveira,  filha do proprietário da residência, contou que o caminhão quebrou o portão da casa e também atingiu um cano, fazendo com que o imóvel debaixo também fosse atingido com água.
O veículo segue no local, e ela teme que a casa sofra mais danos quando o caminhão for retirado.
Acidente com caminhão da coleta de lixo em Colatina
Acidente com caminhão da coleta de lixo em Colatina Crédito: Ariele Rui
O caminhão é de uma empresa que presta serviços para o Sanear (Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental), uma autarquia da Prefeitura de Colatina. O Executivo divulgou nota sobre a situação.
“A Prefeitura de Colatina informa que o caminhão envolvido no acidente de hoje não pertence ao Sanear. Este caminhão pertence a uma empresa terceirizada contratada para realizar o trabalho da coleta de lixo em nosso município. Ressaltamos que a responsabilidade pela manutenção dos veículos é da referida empresa. O Sanear já acionou a empresa responsável e está acompanhando os trabalhos de retirada do veículo, da prestação do socorro aos envolvidos e os esclarecimentos para que seja garantida a assistência necessária aos moradores do local. Além disso, os Bombeiros e a Polícia Militar também foram acionados para apurar todas as responsabilidades pelo incidente.”

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