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Violência

Criminosos invadem casa e roubam R$ 20 mil de comerciante em Colatina

O crime aconteceu no bairro Ayrton Senna, por volta das 3h da madrugada desta terça-feira (6). A vítima entrou em luta corporal com os bandidos e precisou ser socorrida para o hospital

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:32

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:32
MArcas de sangu
O comerciante foi agredido pelos criminosos Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução
Um comerciante de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, viveu momentos de terror na madrugada desta terça-feira (6). Bandidos armados invadiram a casa dele e levaram cerca de  R$ 20 mil em dinheiro. A vítima chegou a entrar em luta corporal com os criminosos e precisou ser encaminhada para o hospital.
Criminosos invadem casa e roubam 20 mil reais de comerciante em Colatina
O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada, no bairro Ayrton Senna. Os assaltantes conseguiram passar por dois portões e entraram na casa. Os moradores foram acordados com o barulho. Três pessoas estavam na residência. 
A vítima relatou os momentos de medo Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução
Com medo, o comerciante pediu para não ser identificado. Ele relatou os momentos de tensão que viveu na própria casa. “Já entraram e falaram que estavam em busca do dinheiro: 'Me dá o dinheiro se não te mato'. Na hora, minha reação foi partir para cima deles. Eles me deram coronhadas na cabeça”, contou a vítima para a reportagem da TV Gazeta Noroeste
O comerciante teve ferimentos no rosto e na cabeça e foi levado para o hospital. Ele foi atendido e liberado ainda durante a madrugada.
Os dois ladrões estavam encapuzados e armados e foram vistos fugindo a pé por moradores. No entanto, ninguém sabe se depois eles entraram em algum carro ou se fugiram de moto. Os criminosos levaram dois celulares e cerca de R$ 20 mil reais em dinheiro.
Tudo aconteceu no bairro Ayrton Senna Crédito: TV Gazeta Noroeste
Por nota, a Polícia Militar disse que mantém no bairro uma base comunitária e uma equipe de radiopatrulha e que diariamente são feitas ações com a Força Tática. Sobre o roubo, a PM informou que o crime tem características de informação privilegiada. De qualquer forma, serão mantidas ações no local.

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