Criminosos invadem casa e roubam R$ 20 mil de comerciante em Colatina

O comerciante foi agredido pelos criminosos Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução

Um comerciante de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , viveu momentos de terror na madrugada desta terça-feira (6). Bandidos armados invadiram a casa dele e levaram cerca de R$ 20 mil em dinheiro. A vítima chegou a entrar em luta corporal com os criminosos e precisou ser encaminhada para o hospital.

Your browser does not support the audio element. Criminosos invadem casa e roubam 20 mil reais de comerciante em Colatina

O crime aconteceu por volta das 3h da madrugada, no bairro Ayrton Senna. Os assaltantes conseguiram passar por dois portões e entraram na casa. Os moradores foram acordados com o barulho. Três pessoas estavam na residência.

A vítima relatou os momentos de medo Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução

Com medo, o comerciante pediu para não ser identificado. Ele relatou os momentos de tensão que viveu na própria casa. “Já entraram e falaram que estavam em busca do dinheiro: 'Me dá o dinheiro se não te mato'. Na hora, minha reação foi partir para cima deles. Eles me deram coronhadas na cabeça”, contou a vítima para a reportagem da TV Gazeta Noroeste.

O comerciante teve ferimentos no rosto e na cabeça e foi levado para o hospital. Ele foi atendido e liberado ainda durante a madrugada.

Os dois ladrões estavam encapuzados e armados e foram vistos fugindo a pé por moradores. No entanto, ninguém sabe se depois eles entraram em algum carro ou se fugiram de moto. Os criminosos levaram dois celulares e cerca de R$ 20 mil reais em dinheiro.

Tudo aconteceu no bairro Ayrton Senna Crédito: TV Gazeta Noroeste