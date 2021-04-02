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Capotamento na ES 313

Adolescente é arremessado para fora de carro e morre no Norte do ES

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o motorista tentou desviar de um cachorro na pista, perdeu o controle da direção e o carro capotou

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 16:59

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 abr 2021 às 16:59
Adolescente é arremessado para fora de carro e morre no Norte do ES
Adolescente é arremessado para fora de carro e morre no Norte do ES Crédito: Leitor | A Gazeta
Um adolescente de 17 morreu após o carro em que ele estava se envolver em um acidente na rodovia ES 313, entre Pinheiros e São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o motorista tentou desviar de um cachorro na pista, perdeu o controle da direção e o carro capotou.
No momento do acidente, cinco pessoas estavam no veículo. O adolescente foi arremessado para fora do carro e morreu no local. Uma outra vítima fraturou a clavícula e foi levada para o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus. As outras três pessoas não tiveram ferimentos.
Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação/Sesa
Testemunhas relataram ainda que o motorista do carro estava em estado de choque. O capotamento foi por volta de 1h30 da madrugada.

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