Em Viana

Casal é flagrado com quase 50 kg de maconha dentro de carro na BR 262

Ao ser indagado pelos agentes sobre a procedência da droga, o motorista, de 21 anos, que estava acompanhado de uma jovem, de 20, informou que receberia R$ 2 mil para fazer a entrega em Vitória

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 11:26

Publicado em 

02 abr 2021 às 11:26
Maconha apreendida pela PRF na BR 262, em Viana
Maconha apreendida pela PRF na BR 262, em Viana Crédito: Divulgação/PRF
Casal é flagrado com quase 50 kg de maconha dentro de carro na BR 262
Policiais rodoviários federais apreenderam 49 quilos de maconha que eram transportados por um casal em um Fiat Uno, na BR 262, em Viana. O flagrante aconteceu por volta das 5h da manhã desta sexta-feira (02).
Durante a fiscalização, os policiais solicitaram que o veículo parasse e, ao realizar busca  no interior do carro, os agentes visualizaram duas caixas grandes contendo 86 tabletes de maconha, totalizando 49,9 quilos de maconha.

Ao ser indagado pelos agentes sobre a procedência da droga, o motorista, de 21 anos, que estava acompanhado de uma  jovem, de 20, informou que receberia R$ 2 mil para fazer a entrega em Vitória.
O casal foi preso em flagrante pela PRF. A ocorrência foi encaminhada ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), em Cariacica.

