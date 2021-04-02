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Violência

Homem é esfaqueado e morre em frente à delegacia em Laranjeiras, na Serra

Crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (2) próximo a um supermercado. A vítima ainda não foi identificada

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 08:52

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

02 abr 2021 às 08:52
João Vieira Alves, 23 anos, foi morto com uma facada
João Vieira Alves, 23 anos, foi morto com uma facada Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O ajudante de pedreiro João Vieira Alves Neto, 23 anos, foi esfaqueado e morreu na porta da Delegacia Regional da Serra, que fica no bairro Laranjeiras. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (2). Segundo testemunhas, a vítima tentava pedir socorro na unidade policial, mas não resistiu aos ferimentos.
João  foi esfaqueado no início da madrugada, a poucos metros da delegacia. Os policiais chamaram o socorro, mas quando o Samu chegou, a vítima já tinha morrido. As testemunhas contaram à polícia que o ajudante de pedreiro teria tentado ficar com uma jovem, que estava  usando drogas e bebendo com o grupo próximo a um supermercado, nas imediações do Terminal de Laranjeiras. Dois rapazes não teriam gostado porque a jovem teria menos de 18 anos. Por isso, esfaquearam João.

DISCUSSÃO

O cunhado de João, Marcos Morais, contou que o ajudante de pedreiro estava lanchando em um estabelecimento perto da Delegacia de Laranjeiras, quando teria ido para o outro lado da rua onde tinham alguns usuários e lá começou uma discussão. "Nessa discussão acho que dois rapazes foram para cima dele, ele pegou um pedaço de pau para se defender e, no calor da discussão, o rapaz desferiu um golpe de faca no peito dele.
A região onde João foi esfaqueado é muito frequentada por usuários de drogas. Segundo a família, o ajudante lutava para largar o vício. Há seis meses trabalhava na construção civil.
Os policiais fizeram buscas na região para encontrar o autor do crime, mas ninguém foi detido.
Com informações de Daniela Carla e Diony Silva, da TV Gazeta

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