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Itaparica

Mulher é morta a tiros após sair para passear com o cachorro em Vila Velha

Segundo testemunhas, a vítima, 35 anos, chegou a correr e pedir ajuda na entrada de um motel da região, mas não resistiu e morreu no local

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 08:02

Publicado em 

02 abr 2021 às 08:02
Baleada, mulher correu para dentro de motel em busca de socorro, mas não resistiu e morreu
Baleada, mulher correu para dentro de motel, mas não resistiu e morreu Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher de 35 anos foi morta a tiros no bairro Itaparica, Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (2). Segundo testemunhas, a vítima chegou a correr e pedir ajuda na entrada de um motel da região, mas não resistiu e morreu no local. O crime aconteceu por volta das 6h.
A Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia. Segundo o delegado que acompanha o caso, um homem é suspeito de ser autor dos tiros e já está sendo procurado. Segundo a família da vítima, Irlane Dias saiu para passear com o cachorro pela manhã, como costuma fazer todos os dias. Pessoas que passavam na rua encontraram o animal perdido e sozinho e, por conhecerem a dona, o deixaram na portaria do prédio onde a vítima morava.
Sem entender o que poderia ter acontecido, os parentes saíram à procura de Irlane e viram a movimentação de policiais em frente ao motel. Os próprios familiares identificaram que era a empregada doméstica que havia sido atingida. 
Um motorista de aplicativo que estava entrando no motel para buscar um casal contou para a reportagem da TV Gazeta que ouviu dois tiros e, em seguida, viu a mulher correndo para pedir ajuda. Ferida, a vítima acabou morrendo encostada no carro.
Policiais buscam imagens de câmeras de segurança na região que possam ter flagrado o crime.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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