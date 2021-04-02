Guerra de gangues: submetralhadoras e drogas são apreendidas em Vila Velha

Guarda e PC apreendem armas, drogas e celulares em Ulisses Guimarães Crédito: Guarda de Vila Velha

A Guarda de Vila Velha apreendeu drogas e duas submetralhadoras no bairro Ulisses Guimarães, nesta quinta-feira (01), na mesma região onde também foi encontrada uma arma do mesmo tipo no dia anterior. De acordo com agentes da guarda, a região está no meio de uma guerra de gangues rivais e os bandidos estão se armando, por isso várias ações têm sido feitas no local.

Guarda e Polícia apreendem armas em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

As armas apreendidas são duas submetralhadoras customizadas, usadas por traficantes em ataques a gangues rivais. Pela manhã, os agentes acompanharam investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em uma operação no bairro. Quando as equipes saíram, houve mais um confronto entre os criminosos.

Além das submetralhadoras, também foram apreendidos carregadores de armas, munição, pinos de cocaína, maconha e pipa customizada com o símbolo da facção que fez o ataque nesta quinta-feira (01).

A Delegacia de Homicídios e a Guarda Municipal têm feito muitas operações no local. De acordo com informações da TV Gazeta, na quarta (31) os esforços resultaram na prisão do traficante Gilmar Rodrigues da Silva, de 31 anos, de Cidade da Barra, que portava uma submetralhadora com munição.

Segundo o agente da Guarda Iuri Silva, a guerra já acontece há alguns dias. "Temos feito um trabalho integrado com a DHPP e junto às Polícias Civil e Militar têm sido intensificadas as ações na região para prender os envolvidos", afirmou.