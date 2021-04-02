Homem é encontrado morto na Praia de Camburi em Vitória

A cena atraiu a atenção de algumas pessoas que caminhavam e se exercitavam pelo calçadão da capital capixaba.

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Em nota, A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como afogamento. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e também ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.