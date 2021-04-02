Homem é encontrado morto na Praia de Camburi em Vitória
Um homem não identificado foi encontrado morto na Praia de Camburi, em Vitória, na altura do Hotel Aruan, entre os bairros Jardim da Penha e Mata da Praia. De acordo com a assessoria dos Bombeiros, militares foram acionados por volta das 9h20 desta sexta-feira (2) para atender uma ocorrência de afogamento no mar. Quando chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada da água por populares, mas sem vida.
Os bombeiros que atenderam a ocorrência realizaram procedimentos de reanimação, mas não obtiveram sucesso nas tentativas. O corpo, que estava próximo da faixa de arrebentação das ondas, foi colocado em uma maca e conduzido até o veículo destinado ao recolhimento de cadáveres da Polícia Civil, que aguardava parado em um bolsão de estacionamento na orla.
A cena atraiu a atenção de algumas pessoas que caminhavam e se exercitavam pelo calçadão da capital capixaba.
Em nota, A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como afogamento. O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e também ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.