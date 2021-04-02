Governo intensifica fiscalização contra aglomeração nas praias do ES
As cenas de areias lotadas de banhistas nas praias da Grande Vitória, como presenciado no último final de semana, deverão ocorrer em menor quantidade neste feriado de Páscoa. Isto porque o governo do Estado, por meio das forças de segurança, intensificou a fiscalização já a partir desta sexta-feira da Paixão (2), segundo o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, em entrevista ao ESTV 1, da TV Gazeta.
A fiscalização foi iniciada no dia em que o Estado definiu as regras mais rígidas para conter o avanço da Covid-19, porém, como há um feriado prolongado - que na capital começou na última terça (30) -, as ações serão focadas em evitar que as pessoas se aglomerem nas areias, como já visto inúmeras vezes nesta pandemia.
"O nosso esforço é em função em diminuir essa curva de mortes (por conta da doença), do contágio, e permitir que as UTIs e as enfermarias tenham um decréscimo dessas ocupações. Todo nosso esforço da equipe do governo é para salvar vidas. Muitas medidas são antipáticas e causam situações ruins, especialmente ao comércio, mas precisamos neste momento salvar vidas. Por isso, pedimos encarecidamente que as pessoas que forem à praia, façam suas atividades físicas, dê o seu mergulho e retornem para casa. Evitem aglomeração. Não podemos ter a praia lotada", explicou Ramalho.
ABORDAGEM
Na manhã desta sexta-feira, agentes das guardas municipais, Bombeiros e Polícia Militar abordaram as pessoas nas praias para passar orientações. As ações aconteceram na Praia de Itaparica, em Vila Velha e em outros pontos da Região Metropolitana, como a Guarderia, em Vitória.
"Estamos abordando as pessoas nas chegadas das praias, quando elas abrem as sombrinhas de praia, quando armam a rede de futevôlei, sempre no diálogo e conversa. Por vezes somos bem recebidos, em outras somos incompreendidos. Mas como falei, são medidas necessárias para o momento", complementou o secretário de Segurança Pública.
Como forma de dificultar o acesso às praias, prefeituras fecharam os estacionamentos das orlas de Vitória, Vila Velha e Serra. A restrição se manterá pelo menos até o próximo domingo (04), quando expira o decreto estadual que vigora no momento e é válido para todo o Estado.