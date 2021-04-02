Governo intensifica fiscalização contra aglomeração nas praias do ES

"O nosso esforço é em função em diminuir essa curva de mortes (por conta da doença), do contágio, e permitir que as UTIs e as enfermarias tenham um decréscimo dessas ocupações. Todo nosso esforço da equipe do governo é para salvar vidas. Muitas medidas são antipáticas e causam situações ruins, especialmente ao comércio, mas precisamos neste momento salvar vidas. Por isso, pedimos encarecidamente que as pessoas que forem à praia, façam suas atividades físicas, dê o seu mergulho e retornem para casa. Evitem aglomeração. Não podemos ter a praia lotada", explicou Ramalho.