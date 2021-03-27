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Contra o coronavírus

Além de Vitória e Serra, Vila Velha vai interditar estacionamentos em praias

Seis bolsões de vaga serão fechados a partir da noite deste domingo (28); medidas semelhantes já foram adotadas por Vitória e Serra

Publicado em 27 de Março de 2021 às 18:09

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 mar 2021 às 18:09
Orla da Praia da Costa no verão, Vila Velha
Estacionamentos que serão interditados ficam entre a Praia da Costa e a Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Os estacionamentos públicos localizados em bolsões ao longo da orla de Vila Velha serão fechados a partir da noite deste domingo (28) e só deverão ser liberados com a diminuição das restrições impostas pela quarentena no Espírito Santo, prevista para terminar na Páscoa, dia 4 de abril.
Inicialmente, serão colocados cones nas saídas dessas áreas a fim de permitir a retirada dos carros que estejam ocupando as vagas. Porém, na segunda-feira (29), a Prefeitura de Vila Velha afirmou que fará a substituição deles por barreiras de concreto. Ao todo, serão interditados seis estacionamentos:
  • Próximo ao Posto oito e nove;
  • Perto do Hotel Pasárgada;
  • Na altura da Rua Ceará;
  • Próximo ao Hotel Quality;
  • Na Praia das Castanheiras;
  • Próximo à Praia Legal.
De acordo com o município, a aplicação de multas não será necessária porque o acesso estará bloqueado. "As vagas cujo acesso é dado de forma direta a partir da via não serão fechadas, mas a orientação é que o cidadão evite se deslocar até as praias de Vila Velha", esclareceu a prefeitura, por meio de nota.

VITÓRIA E SERRA

As cidades de Vitória e Serra também já adotaram medidas semelhantes. Na Capital, a proibição do estacionamento vale para as orlas da Curva da Jurema e da Ilha do Boi. Além da Avenida Dante Michelini, no sentido Norte da via. A interdição está em vigor desde o início da quarentena, em 18 de março.
Já o município vizinho publicou um decreto na última sexta-feira (26). De acordo com a Prefeitura da Serra, a proibição vale entre os dias 28 de março e 4 de abril. "Será fechado o bolsão de estacionamento da Praça Encontro das Águas. Os demais serão monitorados. A dinâmica será de orientação. Se a via margear a orla também fica proibido o estacionamento", esclareceu.

RESTRIÇÕES NAS PRAIAS

Com o mesmo objetivo de diminuir a interação social e a transmissão do novo coronavírus, o Governo Estadual proibiu o uso de guarda-sóis e cadeiras nas praias desde o sábado (20). Anteriormente, o Estado já havia impedido o comércio ambulante e a prestação de serviços na faixa de areia.

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