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Covid-19

Viana decide suspender funcionamento de feiras livres até a Páscoa

Governo estadual esclareceu, quando foi decretada a quarentena em todo o Estado, que cabe aos municípios decidir por mantê-las ou suspendê-las neste período

Publicado em 27 de Março de 2021 às 15:05

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

27 mar 2021 às 15:05
24/04/20 - Linhares - Após mais de um mês, feiras livres são liberadas em Linhares
Feiras livres em Viana estão proibidas até o domingo de Páscoa Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Prefeitura de Viana decidiu suspender as feiras livres do município como medida para frear a disseminação da Covid-19. A decisão foi informada neste sábado (27), em seu site oficial. 
De acordo com a prefeitura, as feiras livres estarão suspensas até  domingo de Páscoa (04). O decreto com a determinação será publicado na segunda-feira (29), momento em que passa valer a ordem em todo o município.
Em relação às feiras livres, o governo estadual esclareceu, quando foi decretada a quarentena em todo o Estado, que cabe aos municípios decidir por mantê-las ou suspendê-las neste período. A informação foi publicada no dia 17 de março, em edição extra do Diário Oficial do Estado.

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Segundo a prefeitura de Viana, a decisão foi tomada após o comunicado do governo do Estado estabelecer que cidades da Grande Vitória estão sob risco alto para a contaminação do vírus.
Viana foi uma das cidades que apresentou a presença da nova variante com mutação parecida com a do Reino Unido, a B.1.7.7. O laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) foi o responsável por detectar a nova cepa.
O prefeito Wanderson Bueno pontuou a decisão. "Há o comprometimento da assistência à saúde em razão da ocupação dos leitos municipais para atendimento a pacientes acometidos da Covid-19, bem como a desmobilização de significativa parte da sociedade, que parece não ter entendido a necessidade de manter o isolamento social, distanciamento e demais medidas necessárias para conter a pandemia."

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