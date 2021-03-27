Viana decide suspender funcionamento de feiras livres até a Páscoa

Feiras livres em Viana estão proibidas até o domingo de Páscoa Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Prefeitura de Viana decidiu suspender as feiras livres do município como medida para frear a disseminação da Covid-19. A decisão foi informada neste sábado (27), em seu site oficial.

De acordo com a prefeitura, as feiras livres estarão suspensas até domingo de Páscoa (04). O decreto com a determinação será publicado na segunda-feira (29), momento em que passa valer a ordem em todo o município.

Segundo a prefeitura de Viana, a decisão foi tomada após o comunicado do governo do Estado estabelecer que cidades da Grande Vitória estão sob risco alto para a contaminação do vírus.

Viana foi uma das cidades que apresentou a presença da nova variante com mutação parecida com a do Reino Unido, a B.1.7.7. O laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) foi o responsável por detectar a nova cepa.