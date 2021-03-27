ES sobe valor pago por leito de UTI para ter mais vagas para Covid-19

Incentivando também a ampliação de leitos COVID nos hospitais municipais por meio do repasse fundo a fundo aos municípios que possuam hospitais próprios ou contratualizados com a filantropia. Leitos de UTI, R$ 2.100,00/leito/dia), suporte ventilatório e de enfermaria, R$ 715,00.

"Eu não tenho dados da rede particular, mas sei que está, antes de nós, com dificuldade, porque já solicitaram leitos do Sistema Único de Saúde (SUS)"

"Ao ser ocupado, um valor adicional de R$1.500,00 por diária é autorizado por internação, sendo que é feito o pagamento em separado caso haja necessidade de realizar terapia renal substitutiva no paciente. Em relação às enfermarias, o repasse é de R$ 715,00 por leito. Nos hospitais próprios, o valor está inserido no custeio total de funcionamento da unidade", esclareceu.