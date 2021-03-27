ES sobe valor pago por leito de UTI para ter mais vagas para Covid-19

O Governo do Espírito Santo
aumentou o valor pago por cada vaga aberta em hospitais particulares e filantrópicos para tratar pacientes graves com a Covid-19
. Para as novas contratualizações, o valor da diária será de R$ 2.100 por leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O valor por leito de enfermaria continua R$ 715.
Os valores foram anunciados pelo governador Renato Casagrande
, na tarde deste sábado (27), por meio das redes sociais. O objetivo é aumentar o número de vagas na rede pública estadual e garantir atendimento a todos os capixabas. Segundo ele, os seguimentos já se comprometeram em buscar ampliações nas próximas duas semanas.
Atualmente, o Espírito Santo
conta com 867 leitos de UTI para tratamento exclusivo de casos graves do novo coronavírus
. Desse total, 801 já estão ocupados – o que equivale a uma taxa de ocupação de 92,39%. Nas enfermarias, são 840 vagas abertas, das quais 688 estão em uso. Ou seja, 81,9% delas têm pacientes.
Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa
) informou que o reajuste será destacado em portaria específica em edição especial do Diário Oficial, prevista para sair neste final de semana e que o pagamento diário garantido fixo por leito de UTI é de R$ 1.600 "conforme Portaria nº 082-R, vigente desde 13 de maio de 2020".
"Ao ser ocupado, um valor adicional de R$1.500,00 por diária é autorizado por internação, sendo que é feito o pagamento em separado caso haja necessidade de realizar terapia renal substitutiva no paciente. Em relação às enfermarias, o repasse é de R$ 715,00 por leito. Nos hospitais próprios, o valor está inserido no custeio total de funcionamento da unidade", esclareceu.