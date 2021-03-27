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Na rede particular e filantrópica

ES sobe valor pago por leito de UTI para ter mais vagas para Covid-19

Diária sobe de R$ 1.600 para R$ 2.100 para vaga intensiva; mudança foi anunciada pelo governador Renato Casagrande neste sábado (27)

Publicado em 27 de Março de 2021 às 16:27

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 mar 2021 às 16:27
ES espera ampliar a oferta de leitos de UTI para pacientes com Covid nas próximas semanas
Neste sábado (27), o Espírito Santo tem 867 leitos de UTI, dos quais mais de 92% estão ocupados Crédito: Hélio Filho/Secom-ES
Governo do Espírito Santo aumentou o valor pago por cada vaga aberta em hospitais particulares e filantrópicos para tratar pacientes graves com a Covid-19. Para as novas contratualizações, o valor da diária será de R$ 2.100 por leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O valor por leito de enfermaria continua R$ 715.
ES sobe valor pago por leito de UTI para ter mais vagas para Covid-19
Os valores foram anunciados pelo governador Renato Casagrande, na tarde deste sábado (27), por meio das redes sociais. O objetivo é aumentar o número de vagas na rede pública estadual e garantir atendimento a todos os capixabas. Segundo ele, os seguimentos já se comprometeram em buscar ampliações nas próximas duas semanas.
Atualmente, o Espírito Santo conta com 867 leitos de UTI para tratamento exclusivo de casos graves do novo coronavírus. Desse total, 801 já estão ocupados – o que equivale a uma taxa de ocupação de 92,39%. Nas enfermarias, são 840 vagas abertas, das quais 688 estão em uso. Ou seja, 81,9% delas têm pacientes.
Apesar dos novos valores, autoridades do Estado afirmaram diversas vezes que a rede hospitalar filantrópica e particular também estavam próximas do limite de expansão no Espírito Santo. No pronunciamento do último dia 16, o governador chegou a dizer que a situação seria até mais grave que do setor público.
"Eu não tenho dados da rede particular, mas sei que está, antes de nós, com dificuldade, porque já solicitaram leitos do Sistema Único de Saúde (SUS)"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo em 16/03/2021
Nesta sexta-feira (26), o secretário de saúde Nésio Fernandes afirmou que o cronograma de entrega de leitos permanecia o mesmo, apesar do ritmo de internações seguir maior que o da abertura. Em outras palavras, isso significa que a expectativa é chegar em 900 leitos de UTI até meados de abril.

O QUE DIZ A SESA

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que o reajuste será destacado em portaria específica em edição especial do Diário Oficial, prevista para sair neste final de semana e que o pagamento diário garantido fixo por leito de UTI é de R$ 1.600 "conforme Portaria nº 082-R, vigente desde 13 de maio de 2020".
"Ao ser ocupado, um valor adicional de R$1.500,00 por diária é autorizado por internação, sendo que é feito o pagamento em separado caso haja necessidade de realizar terapia renal substitutiva no paciente. Em relação às enfermarias, o repasse é de R$ 715,00 por leito. Nos hospitais próprios, o valor está inserido no custeio total de funcionamento da unidade", esclareceu.

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Atualização

27/03/2021 - 6:47
A matéria foi atualizada com as informações enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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