Idosos enfrentam dificuldade para agendar 2ª dose da vacina contra a Covid

Idosos que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid temem perder o prazo de aplicação do reforço Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

De um lado, a esperança de receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e encerrar o ciclo de imunização contra a doença. Do outro, as dificuldades de agendar o serviço pela internet, conforme definido pelas prefeituras.

Na corrida contra a infecção, idosos da Grande Vitória relatam problemas para marcar a aplicação do reforço da vacinação antes do encerramento do prazo estipulado pelo laboratório fabricante. Quando os sites não saem do ar, as doses terminam em minutos.

Os compostos enviados pelo governo federal ao Espírito Santo são Coronavac e Oxford/Astrazeneca. A aplicação da segunda dose da Coronavac deve ocorrer no intervalo entre duas a quatro semanas após a primeira dose. Para o produto da Oxford, a segunda dose deve ser feita entre quatro e doze semanas.

Segundo consta no cartão de vacinação da pensionista Maria Auxiliadora da Rocha Gonçalves, de 80 anos, o dia adequado para ela receber a segunda dose da Coronavac no município da Serra era 26 de março. A filha dela, Lúcia Gonçalves, disse que tenta fazer o agendamento, via internet, desde terça-feira (23), conforme orientação do posto de saúde do bairro Novo Horizonte.

"A partir de terça-feira, aparecia que havia disponibilidade de agendamento somente para acima de 85 anos. Na quinta pela manhã continuava a mesma coisa. Fui informada que na sexta ia abrir agendamento. Entrei no site às 6h, mas não deu certo. Às 16h01 estava pior ainda. Hoje é sábado e ainda não conseguimos agendar" Lúcia Gonçalves - Filha de idosa

Lúcia teme que o atraso atrapalhe o processo de imunização da mãe. "O laboratório estipula um prazo de aplicação da segunda dose. Quando minha mãe recebeu a primeira dose, no cartão já consta a data adequada para o retorno. Não entendo o porquê ainda temos de agendar no site", questiona.

Comprovante de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

A avó de Carlos Eduardo Vilela tem 87 anos e mora no bairro Itapoã, em Vila Velha . A idosa deveria receber a segunda dose da Coronavac neste sábado (27), no entanto, os familiares dela encontraram dificuldades no acesso ao sistema e o serviço foi agendado somente neste sábado (27).

"Não sabemos o motivo, mas tentamos por cinco dias seguidos até conseguirmos agendar. Infelizmente, muita gente está com dificuldades para marcar. Minha avó está agendada para o dia 30 de março, mas ainda estou com o pé atrás se ela vai mesmo receber a tão sonhada segunda dose" Carlos Vilela - Neto de idosa

REPOSTA IMUNOLÓGICA

A Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, tem de ser injetada em um intervalo máximo de 28 dias. No caso do composto feito pela Universidade de Oxford e a farmacêutica Astrazeneca, o paciente deve receber a segunda após três meses. Mas o que acontece, se por algum motivo, houver atraso para a vacinação da segunda e última dose?

"Em vacinas, de maneira geral, quando você toma uma dose, adquire uma memória imunológica. Mesmo se houver atraso da segunda dose, quando ela ocorrer, o organismo vai resgatar aquela memória. O problema de atrasar é que você deixa a pessoa exposta por mais tempo. Então, o ideal é respeitar o intervalo que o laboratório sugere no sentido de você não correr risco", destaca.

O QUE DIZEM OS MUNICÍPIOS

O município da Serra garante que a segunda dose para idosos com 80 anos ou mais está reservada. O agendamento online começa neste sábado (27), a partir das 16h. A vacinação desse público começa a partir de segunda-feira (29). O serviço está disponível no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

Com o início da vacinação de novos grupos, a secretaria adotou novas medidas para evitar aglomerações. "A eficácia da vacina não será comprometida se a segunda dose não for aplicada exatamente no dia agendado. Alertamos a população para chegar no horário agendado. Não precisa chegar com muita antecedência para que se evite aglomerações e longas esperas", destaca.

A Prefeitura de Vila Velha informou que, devido ao grande número de acessos simultâneos no site, o sistema "pode apresentar instabilidade por causa de sobrecarga. Apesar disso, todas as vagas foram devidamente preenchidas e o município está buscando fazer o que for necessário para que a população não fique prejudicada e consiga agendar sua dose da vacina", disse, por nota.

Sobre o agendamento da segunda dose, o município ressaltou que o prazo estipulado na bula é relacionado ao tempo mínimo para aplicação. A prefeitura garante não há risco de nenhum morador - que recebeu a primeira dose - fique sem a segunda remessa.

Em Cariacica , a meta de vacinar 90% dos idosos na faixa de 80 a 84 anos com a primeira dose foi atingida. O município informou que aguarda a chegada de novas doses para completar 100% desse público e também, continuar a aplicar a segunda dose. A oferta de vagas no agendamento é feita, gradativamente, de acordo com o total de doses distribuídas pelo governo do Estado.

Já a secretaria de Saúde de Guarapari respondeu que o setor de Tecnologia da Informação do município está desenvolvendo o sistema de agendamento. "A expectativa é de que na próxima semana o município possa dar publicidade a plataforma para utilização como ferramenta de marcação das vacinas", revela.

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou que ampliou a faixa etária da vacinação para idosos com 65 anos ou mais, a partir deste sábado (27) e que o agendamento on-line foi aberto no dia anterior. Explica que nesta fase, estão sendo disponibilizadas 5.650 vagas para idosos com idade entre 65 e 69 anos, 850 para idosos com 70 anos ou mais e 900 para trabalhadores da saúde. Todas são para a primeira dose da vacina. E deste sábado até quarta-feira (31), a vacinação está sendo realizada em 13 locais diferentes na capital.

Os pacientes acamados estão sendo vacinados em domicílio pelas equipes de saúde da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus). Para este público não é preciso realizar o agendamento on-line. Na próxima semana realizaremos a aplicação de segunda dose, em cidadãos com primeira dose realizada até o dia 13 de março. De acordo com o dia, e o quantitativo de doses a serem recebidas, novos agendamentos serão abertos para primeira dose.

As prefeituras de Viana Fundão também foram questionadas sobre dificuldade de agendamento da segunda dose e o que poderia ser feito para garantir que o agendamento seja feito no prazo estipulado pelo fabricante, no entanto, não responderam. Se a resposta for enviada, o conteúdo será atualizado.

O QUE DIZ A SESA

Questionada sobre o monitoramento dos casos de atraso ou dificuldade no agendamento das vacinas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que as estratégias de vacinação são adotadas e executadas por cada município. O órgão estadual orientou que a população acione a Ouvidoria do seu município de residência para realizar denúncias, reclamações, entre outras colocações.

"A Sesa ressalta que o Programa Estadual de Imunização realizou o encaminhamento aos municípios das segundas doses, e que monitora as doses distribuídas e aplicadas", finaliza a nota.