Mercado em alta: Águia Branca Seminovos registra um dos melhores meses do ano

O mercado de veículos seminovos e usados no Espírito Santo vem em uma crescente desde 2025, quando antes mesmo do final do ano, já havia sido superado o volume total de vendas registrado em 2024. Esse desempenho acompanha a tendência nacional, que atingiu 16,7 milhões de unidades no mesmo período, estabelecendo um novo recorde histórico para o setor, segundo dados da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).





No cenário local, a Águia Branca Seminovos, braço da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, registrou em março um de seus melhores desempenhos recentes. O grupo encerrou o mês de março com um acumulado de 6.441 veículos vendidos, entre seminovos e zero quilômetro, o que representa uma média de um veículo comercializado a cada sete minutos.





Entre os motivos, apontados pelo head Comercial da Águia Branca Seminovos, Bruno Bobbio, está a escalada nos preços dos automóveis zero quilômetro, somada à manutenção de taxas de juros em patamares elevados, deslocando a demanda para o segmento de usados.