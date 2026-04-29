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Conteúdo de Marca

Mercado em alta: Águia Branca Seminovos registra um dos melhores meses do ano

Grupo atinge marca de 6,4 mil vendas em março, impulsionado pela grande procura por modelos seminovos certificados

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 17:44

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

29 abr 2026 às 17:44
Águia Branca Seminovos
Os modelos comercializados pela empresa passam por inspeções técnicas rigorosas e oferecem histórico documental transparente Divulgação

O mercado de veículos seminovos e usados no Espírito Santo vem em uma crescente desde 2025, quando antes mesmo do final do ano, já havia sido superado o volume total de vendas registrado em 2024. Esse desempenho acompanha a tendência nacional, que atingiu 16,7 milhões de unidades no mesmo período, estabelecendo um novo recorde histórico para o setor, segundo dados da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).


No cenário local, a Águia Branca Seminovos, braço da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, registrou em março um de seus melhores desempenhos recentes. O grupo encerrou o mês de março com um acumulado de 6.441 veículos vendidos, entre seminovos e zero quilômetro, o que representa uma média de um veículo comercializado a cada sete minutos.


Entre os motivos, apontados pelo head Comercial da Águia Branca Seminovos, Bruno Bobbio, está a escalada nos preços dos automóveis zero quilômetro, somada à manutenção de taxas de juros em patamares elevados, deslocando a demanda para o segmento de usados.

“Mais do que um ‘bom mês de vendas’, o resultado sinaliza uma mudança de comportamento: o consumidor quer economia, segurança e entrega rápida. E comprar um carro seminovo certificado virou a resposta para essa demanda”, acrescenta.

Veículos eletrificados

O protagonismo dos seminovos é sustentado pela busca de consumidores por menor desvalorização e tecnologia embarcada sem o custo inflacionado dos modelos novos. Para atender a esse perfil mais criterioso, as redes de concessionárias têm apostado em veículos certificados, como é o caso da Águia Branca Seminovos. 


“Durante muito tempo, comprar um carro que já foi usado por outra pessoa estava associado apenas a conseguir um preço mais baixo. Hoje, isso mudou. Custo-benefício não se resume ao valor pago. Significa equilibrar o investimento realizado com a qualidade e vantagens realmente entregues. Ou seja, a análise vai além do preço nominal. Por isso, a escolha de carros seminovos certificados oferece tranquilidade na decisão”, avalia.


Os modelos comercializados pela empresa passam por inspeções técnicas rigorosas e oferecem histórico documental transparente, mitigando riscos mecânicos e garantindo procedência, o que eleva a confiança no momento da transação, afirma Bobbio.


A preferência do comprador capixaba concentra-se em categorias como SUVs, hatches, compactos e picapes. De acordo com o dirigente, o interesse também tem crescido para modelos com motorizações eficientes, abrangendo desde opções flex e turbodiesel até híbridos (HEV/PHEV) e elétricos puros (BEV). O estoque alinhado a essa demanda tecnológica é apontado como um dos pilares para a velocidade de escoamento das unidades no pátio.

Águia Branca Seminovos
A Águia Branca Seminovos registrou em março um de seus melhores desempenhos recentes Divulgação

As condições comerciais também atuam como catalisadoras. “Temos condições comerciais competitivas, como taxas de financiamento a partir de 0,99% e incentivos como IPVA 2026 pago. Esse fator é determinante, uma vez que cerca de 70% a 80% das transações de usados no Estado dependem de crédito”, diz. 


A expectativa para o segundo trimestre no Estado é de continuidade no aquecimento do mercado de seminovos. “E a Águia Branca Seminovos está preparada para esse cenário porque entende o novo perfil do consumidor: mais criterioso, mais informado e em busca de marcas confiáveis oferecidas por uma rede com reputação consolidada”, afirma.

Saiba mais

Águia Branca Seminovos

Inspeção rigorosa: todos os veículos passam por uma criteriosa inspeção técnica e estética, assegurando procedência confiável, quilometragem real, histórico de manutenção regularizado e padrão de qualidade acima da média do mercado. 


Garantia de fábrica: muitos modelos ainda permanecem dentro da garantia de fábrica ou contam com garantia adicional oferecida pela própria rede. São carros que entregam uma experiência ao volante muito próxima à de dirigir um carro novo.


Variedade de modelos: a rede conta com variedade de modelos desejados, especialmente SUVs e eletrificados, atualmente os segmentos mais valorizados pelos brasileiros. 


Condições comerciais: taxas a partir de 0,99%* e campanhas com IPVA 2026 pago elevam a atratividade, especialmente para consumidores que comparam custo total da troca.


Site: www.aguiabrancaseminovos.com.br


Instagram: @aguiabrancaseminovos


Horários de funcionamento: dias úteis: 8h às 18h | Sábados: 8h às 14h


Telefone: (27) 4004-9770

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