Mercado em alta: Águia Branca Seminovos registra um dos melhores meses do ano

O mercado de veículos seminovos e usados no Espírito Santo vem em uma crescente desde 2025, quando antes mesmo do final do ano, já havia sido superado o volume total de vendas registrado em 2024. Esse desempenho acompanha a tendência nacional, que atingiu 16,7 milhões de unidades no mesmo período, estabelecendo um novo recorde histórico para o setor, segundo dados da Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).
No cenário local, a Águia Branca Seminovos, braço da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, registrou em março um de seus melhores desempenhos recentes. O grupo encerrou o mês de março com um acumulado de 6.441 veículos vendidos, entre seminovos e zero quilômetro, o que representa uma média de um veículo comercializado a cada sete minutos.
Entre os motivos, apontados pelo head Comercial da Águia Branca Seminovos, Bruno Bobbio, está a escalada nos preços dos automóveis zero quilômetro, somada à manutenção de taxas de juros em patamares elevados, deslocando a demanda para o segmento de usados.
“Mais do que um ‘bom mês de vendas’, o resultado sinaliza uma mudança de comportamento: o consumidor quer economia, segurança e entrega rápida. E comprar um carro seminovo certificado virou a resposta para essa demanda”, acrescenta.
Veículos eletrificados
O protagonismo dos seminovos é sustentado pela busca de consumidores por menor desvalorização e tecnologia embarcada sem o custo inflacionado dos modelos novos. Para atender a esse perfil mais criterioso, as redes de concessionárias têm apostado em veículos certificados, como é o caso da Águia Branca Seminovos.
“Durante muito tempo, comprar um carro que já foi usado por outra pessoa estava associado apenas a conseguir um preço mais baixo. Hoje, isso mudou. Custo-benefício não se resume ao valor pago. Significa equilibrar o investimento realizado com a qualidade e vantagens realmente entregues. Ou seja, a análise vai além do preço nominal. Por isso, a escolha de carros seminovos certificados oferece tranquilidade na decisão”, avalia.
Os modelos comercializados pela empresa passam por inspeções técnicas rigorosas e oferecem histórico documental transparente, mitigando riscos mecânicos e garantindo procedência, o que eleva a confiança no momento da transação, afirma Bobbio.
A preferência do comprador capixaba concentra-se em categorias como SUVs, hatches, compactos e picapes. De acordo com o dirigente, o interesse também tem crescido para modelos com motorizações eficientes, abrangendo desde opções flex e turbodiesel até híbridos (HEV/PHEV) e elétricos puros (BEV). O estoque alinhado a essa demanda tecnológica é apontado como um dos pilares para a velocidade de escoamento das unidades no pátio.
As condições comerciais também atuam como catalisadoras. “Temos condições comerciais competitivas, como taxas de financiamento a partir de 0,99% e incentivos como IPVA 2026 pago. Esse fator é determinante, uma vez que cerca de 70% a 80% das transações de usados no Estado dependem de crédito”, diz.
A expectativa para o segundo trimestre no Estado é de continuidade no aquecimento do mercado de seminovos. “E a Águia Branca Seminovos está preparada para esse cenário porque entende o novo perfil do consumidor: mais criterioso, mais informado e em busca de marcas confiáveis oferecidas por uma rede com reputação consolidada”, afirma.
Saiba mais
Águia Branca Seminovos
Inspeção rigorosa: todos os veículos passam por uma criteriosa inspeção técnica e estética, assegurando procedência confiável, quilometragem real, histórico de manutenção regularizado e padrão de qualidade acima da média do mercado.
Garantia de fábrica: muitos modelos ainda permanecem dentro da garantia de fábrica ou contam com garantia adicional oferecida pela própria rede. São carros que entregam uma experiência ao volante muito próxima à de dirigir um carro novo.
Variedade de modelos: a rede conta com variedade de modelos desejados, especialmente SUVs e eletrificados, atualmente os segmentos mais valorizados pelos brasileiros.
Condições comerciais: taxas a partir de 0,99%* e campanhas com IPVA 2026 pago elevam a atratividade, especialmente para consumidores que comparam custo total da troca.
Site: www.aguiabrancaseminovos.com.br
Instagram: @aguiabrancaseminovos
Horários de funcionamento: dias úteis: 8h às 18h | Sábados: 8h às 14h
Telefone: (27) 4004-9770