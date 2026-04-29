Cidade do ES cria drive-thru para descarte de medicamentos vencidos

Quando descartados no lixo comum, os medicamentos podem contaminar o solo e os aterros sanitários. Já quando jogados na pia ou no vaso sanitário, acabam chegando às estações de tratamento, que não conseguem eliminar completamente as substâncias químicas. Isso pode provocar a contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos, afetando animais, plantas e até retornando para o consumo humano.





Outro risco é a ingestão acidental por crianças, animais ou até trabalhadores que lidam com materiais recicláveis, podendo causar intoxicações graves. Além disso, o descarte incorreto de antibióticos contribui para o surgimento de bactérias resistentes, um problema crescente de saúde pública.





Para participar, a orientação é simples: verificar em casa os medicamentos vencidos ou que não serão mais utilizados, retirar caixas e bulas para reciclagem, manter os produtos em suas embalagens originais e levá-los até o ponto de coleta. A recomendação é clara: venceu ou não será mais utilizado, descarte de forma correta.