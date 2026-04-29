Cidade do ES cria drive-thru para descarte de medicamentos vencidos

Venceu, no lixo - mas com regulamento. A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares realiza na próxima terça-feira (5) a primeira edição de um drive-thru para coleta de medicamentos vencidos ou em desuso. A ação ocorrerá das 8h às 17h, na sede da Farmácia Básica Municipal, localizada na Avenida Nicola Biancardi, no Centro.
A iniciativa, segundo a prefeitura, tem como objetivo orientar a população sobre o descarte correto e evitar impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente. Isso porque o descarte inadequado de medicamentos pode causar sérios danos.
“Muitas pessoas ainda não sabem como descartar corretamente os medicamentos. Essa campanha é fundamental para orientar e oferecer um destino seguro a esses resíduos, evitando riscos à saúde e ao meio ambiente”, destacou Fabiana Parma, diretora da Assistência Farmacêutica da prefeitura.
PERIGOS DO DESCARTE IRREGULAR
Quando descartados no lixo comum, os medicamentos podem contaminar o solo e os aterros sanitários. Já quando jogados na pia ou no vaso sanitário, acabam chegando às estações de tratamento, que não conseguem eliminar completamente as substâncias químicas. Isso pode provocar a contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos, afetando animais, plantas e até retornando para o consumo humano.
Outro risco é a ingestão acidental por crianças, animais ou até trabalhadores que lidam com materiais recicláveis, podendo causar intoxicações graves. Além disso, o descarte incorreto de antibióticos contribui para o surgimento de bactérias resistentes, um problema crescente de saúde pública.
Para participar, a orientação é simples: verificar em casa os medicamentos vencidos ou que não serão mais utilizados, retirar caixas e bulas para reciclagem, manter os produtos em suas embalagens originais e levá-los até o ponto de coleta. A recomendação é clara: venceu ou não será mais utilizado, descarte de forma correta.
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