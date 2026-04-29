Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Cidade do ES cria drive-thru para descarte de medicamentos vencidos

Prefeitura quer evitar que população jogue fora remédios no lixo comum

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 17:44

Públicado em 

29 abr 2026 às 17:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Descarte incorreto de antibióticos contribui para o surgimento de bactérias resistentes, um problema crescente de saúde pública
Descarte incorreto de antibióticos contribui para o surgimento de bactérias resistentes Prefeitura de Linhares

Venceu, no lixo - mas com regulamento. A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares realiza na próxima terça-feira (5) a primeira edição de um drive-thru para coleta de medicamentos vencidos ou em desuso. A ação ocorrerá das 8h às 17h, na sede da Farmácia Básica Municipal, localizada na Avenida Nicola Biancardi, no Centro.


A iniciativa, segundo a prefeitura, tem como objetivo orientar a população sobre o descarte correto e evitar impactos negativos à saúde pública e ao meio ambiente. Isso porque o descarte inadequado de medicamentos pode causar sérios danos.

Veja Também 

Helô Pinheiro é a musa inspiradora da canção "Garota de Ipanema" (1962), composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes

Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES

O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado

Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

“Muitas pessoas ainda não sabem como descartar corretamente os medicamentos. Essa campanha é fundamental para orientar e oferecer um destino seguro a esses resíduos, evitando riscos à saúde e ao meio ambiente”, destacou Fabiana Parma,  diretora da Assistência Farmacêutica da prefeitura.

PERIGOS DO DESCARTE IRREGULAR

Quando descartados no lixo comum, os medicamentos podem contaminar o solo e os aterros sanitários. Já quando jogados na pia ou no vaso sanitário, acabam chegando às estações de tratamento, que não conseguem eliminar completamente as substâncias químicas. Isso pode provocar a contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos, afetando animais, plantas e até retornando para o consumo humano.


Outro risco é a ingestão acidental por crianças, animais ou até trabalhadores que lidam com materiais recicláveis, podendo causar intoxicações graves. Além disso, o descarte incorreto de antibióticos contribui para o surgimento de bactérias resistentes, um problema crescente de saúde pública.


Para participar, a orientação é simples: verificar em casa os medicamentos vencidos ou que não serão mais utilizados, retirar caixas e bulas para reciclagem, manter os produtos em suas embalagens originais e levá-los até o ponto de coleta. A recomendação é clara: venceu ou não será mais utilizado, descarte de forma correta.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES 

Festa tradicional das montanhas capixabas muda de data

Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES

Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Linhares Prefeitura de Linhares Medicamento Remédio Coleta de lixo Saúde Saúde Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jorge Messias durante sabatina no Senado Federal por vaga no STF
Não é simples passar por reprovação, mas Senado é soberano, diz Messias
Imagem de destaque
Messias rejeitado no STF: derrota de Lula é sem precedentes desde o século 19
Imagem de destaque
Correspondente bancário pode virar profissão regulamentada no Brasil?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados