Pandemia

ES chega a 7.249 mortes e ultrapassa os 372 mil casos de Covid

Foram 28 óbitos e 2.327 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas no Estado; dados foram atualizados na tarde deste sábado (27)

Publicado em 27 de Março de 2021 às 17:20

Larissa Avilez

Vitória - ES - Jardim Camburi: bairro com maior número de casos de coronavírus no ES
Espírito Santo  Crédito: Vitor Jubini
Neste sábado (27), o Espírito Santo chegou a exatos 7.249 óbitos e 372.665 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Apenas nas últimas 24 horas, foram registradas mais 28 mortes e 2.327 infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 46.844. Serra aparece em segundo, com 45.885 confirmações da doença, seguido por Vitória (40.823), Cariacica (28.393), Cachoeiro de Itapemirim (19.773), Linhares (18.353) e Colatina (16.636).

Já quando se considera o número de mortes da pandemia, a ordem das cidades apresenta algumas mudanças, mas Vila Velha e Serra seguem como as primeiras, com 928 e 847 óbitos, respectivamente. Em seguida, estão Cariacica (826), Vitória (774), Cachoeiro de Itapemirim (378), Colatina (247) e Guarapari (246).
Além dos casos confirmados, 233.332 ainda são considerados suspeitos no Espírito Santo. Até este sábado (27), mais de 1,1 milhão de testes já foram realizados para identificar o coronavírus em território capixaba. O número de curados chegou a 345.112 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 1,9% no Estado.

VACINAÇÃO

A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Porém, os dados referentes à imunização não são atualizados pelo Governo Estadual aos finais de semana. Até a última sexta-feira (26), foram aplicadas 345.683 vacinas, sendo cerca de 262 mil como primeira dose e mais de 82 mil como segunda dose.

