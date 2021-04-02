Com intervalo de apenas um dia, mãe e filha morrem de Covid-19 no ES

A pandemia de coronavírus continua destruindo famílias no Espírito Santo. Menos de 24 horas após perder a irmã, a técnica em radiologia Ronisia Maria Soares Borel, de 42 anos, recebeu a triste notícia da morte da própria mãe. As duas levadas pela Covid-19.

"Definitivamente é um momento de muita dor, uma sensação de vazio. Em um dia perdi minha irmã, no outro, minha mãe. As duas pela mesma doença. É uma tristeza difícil de explicar. Márcia e mamãe eram pessoas alegres, muito parecidas fisicamente e partiram praticamente juntas"

"Primeiro foi a Márcia que apareceu com os sintomas. Pouco depois mamãe também apresentou um quadro que poderia ser. As duas testaram positivo, mas enquanto a Márcia foi internada na Santa Casa de Misericórdia (em Vitória), nossa mãe foi levada para o Hospital Evangélico (em Vila Velha). Ela também chegou a ser entubada, mas ficou muito inchada e o rim dela foi parando de funcionar. Na última vez em que falei para a Márcia, disse a ela que mamãe estava bem e que eu cuidava dela. Ela morreu sem saber que a mãe também estava internada", detalhou a familiar.