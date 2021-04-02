Com intervalo de apenas um dia, mãe e filha morrem de Covid-19 no ES
A pandemia de coronavírus continua destruindo famílias no Espírito Santo. Menos de 24 horas após perder a irmã, a técnica em radiologia Ronisia Maria Soares Borel, de 42 anos, recebeu a triste notícia da morte da própria mãe. As duas levadas pela Covid-19.
Ela se despediu na última quarta-feira (31) da irmã, a cabeleireira Márcia Cristine Mendes, de 50 anos, uma das mais conhecidas profissionais do ramo no Centro de Vitória, onde mantinha um salão na tradicional Rua Gama Rosa. Na manhã seguinte foi a vez da doença levar a costureira Zeli Mendes Ribeiro, de 72 anos, mãe delas e de mais quatro filhos.
Como não poderia deixar de ser, Ronisia ainda busca entender o momento e se apega as lembranças de Márcia e Zeli para ter um pouco de conforto.
"Definitivamente é um momento de muita dor, uma sensação de vazio. Em um dia perdi minha irmã, no outro, minha mãe. As duas pela mesma doença. É uma tristeza difícil de explicar. Márcia e mamãe eram pessoas alegres, muito parecidas fisicamente e partiram praticamente juntas"
CONTÁGIO
Márcia e a mãe moravam no bairro Jardim de Alah, em Cariacica. A cabeleireira na casa de cima e a mãe na residência do térreo. A proximidade entre as duas pode ter favorecido a transmissão da doença, visto que elas pegaram Covid-19 quase simultaneamente, segundo Ronisia.
"Primeiro foi a Márcia que apareceu com os sintomas. Pouco depois mamãe também apresentou um quadro que poderia ser. As duas testaram positivo, mas enquanto a Márcia foi internada na Santa Casa de Misericórdia (em Vitória), nossa mãe foi levada para o Hospital Evangélico (em Vila Velha). Ela também chegou a ser entubada, mas ficou muito inchada e o rim dela foi parando de funcionar. Na última vez em que falei para a Márcia, disse a ela que mamãe estava bem e que eu cuidava dela. Ela morreu sem saber que a mãe também estava internada", detalhou a familiar.
Zeli morreu na manhã de quinta e, assim como a filha, foi sepultada às 15 horas, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.
"Elas viviam próximas, eram felizes. Partiram praticamente ao mesmo tempo e as sepultamos no mesmo local. Vou guardar os bons momentos com elas, pois é o que afaga um pouco a dor que sinto agora"