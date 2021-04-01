Após duas semanas de quarentena, taxa de isolamento segue baixa no ES

Capixabas ignoram decreto, furam quarentena e lotam praias na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

A expectativa do Governo do Estado era atingir pelo menos 50% de isolamento, o que corresponde a metade da população em casa (ou cinco em cada 10 pessoas). No entanto, essa marca só foi atingida em dois dias: nos últimos dois domingos, dias 21 e 28 de março. O índice está ainda mais longe do que o considerado ideal pelos especialistas, que seria 70% de isolamento (ou sete em cada 10 pessoas em casa).

Dados do painel de isolamento social da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que quando a quarentena começou, a taxa de isolamento era de 44%. Nos dias que se seguiram, o número de pessoas em casa cresceu de forma lenta e atingiu 52,91% no dia 21 de março, com pouco mais da metade da população.

Após o primeiro domingo da quarentena, no entanto, a taxa de isolamento voltou a despencar e variou ao longo da semana entre 44% e 47%, até voltar a ultrapassar os 50%. No último domingo, dia 28 de março, o Estado atingiu seu índice mais alto, 54,10%, mas a taxa voltou a cair ao longo desta semana. Nesta terça (30), apenas 46,87% dos capixabas estavam em casa.

NÚMERO DE CONTAMINADOS CONTINUA ALTO

A taxa de isolamento é medida através do deslocamento dos aparelhos de telefone celular, por isso, na visão de especialistas, é um indicador sujeito a muitas alterações. Para a epidemiologista e pesquisadora da Ufes, Ethel Maciel, o dado mais importante a se considerar é a taxa de contaminados. E esse índice, infelizmente, segue alto.

"O que a gente precisa observar é que não havendo mudança nos critérios de testagem, como não tivemos nessas últimas semanas, e a gente mantendo o número de novos casos por dia, isso significa que nós estamos mantendo uma transmissão ainda muito alta. Esse indicador de transmissão, de testes positivos diários, é um indicador mais preciso nesse momento. Através dele tem como pensar que em torno de 15 a 20% das pessoas contaminadas vão precisar de uma internação e um percentual desses vai evoluir para óbito, variando de faixa etária", explica Ethel.

OCUPAÇÃO DAS UTIS

"Nós vivemos uma situação extremamente crítica. A cada semana que passa, o Espírito Santo não estabiliza o comportamento da doença. O número de casos e de pessoas internadas continua crescendo", afirmou o secretário em coletiva de imprensa nesta semana.

A epidemiologista Ethel Maciel também não vê um cenário muito animador pela frente. "Temos pessoas ficando internadas por mais tempo. Ainda estamos com um número de casos novos muito alto, o que ainda vai se refletir em internação e óbito", avalia.