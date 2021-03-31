Cabeleireira tradicional do Centro de Vitória morre vítima da Covid-19

Márcia morreu vítima da Covid-19 e completaria 51 anos no próximo dia 24 de abril Crédito: Arquivo pessoal

Salão Marcia Cabelos, tradicional no segmento na Capital, foi mais uma vítima da Covid-19 no Estado. Após passar por duas internações, inclusive sendo intubada, ela não resistiu à doença. A região da Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória , amanheceu mais triste nesta quarta-feira (31). Na tarde desta terça-feira (30), a cabeleireira Márcia Cristine Mendes, de 50 anos, dona do, tradicional no segmento na Capital, foi mais uma vítima da Covid-19 no Estado. Após passar por duas internações, inclusive sendo intubada, ela não resistiu à doença.

Ronizia, irmã da cabeleireira, explicou que Márcia começou a sentir dores no corpo e falta de ar há pouco mais de uma semana e foi levada ao hospital.

"Ela começou a passar mal no meio do mês e no dia 20 ela foi para a Santa Casa (de Misericórdia). Na segunda seguinte ela teve alta, melhorou, mas agora nos últimos dias teve uma piora e o pulmão dela estava já cerca de 25% comprometido. Ela foi novamente para o hospital, o quadro dela evolui muito rápido e chegando a 80% do pulmão tomado. Entubaram no último sábado e quando foi ontem minha irmã partiu, para nossa tristeza", disse a familiar.

BATALHADORA

Nascida em Cariacica, Márcia começou do zero no setor e prosperou ao longo dos anos. Segundo a irmã, a dedicação e força de vontade fez com que ela se destacasse e cativasse clientes nas décadas à frente do salão que ergueu na famosa rua do Centro de Vitória.

Márcia há anos tinha um salão muito conhecido e procurado na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Google Maps

"Minha irmã foi uma batalhadora, começou do nada, passou pelas mãos da Emília Coiffeur e foi se aprimorando. Aos poucos, ela foi tendo reconhecimento, alugou o ponto onde montou o salão e depois o comprou. Há muitos anos ela diariamente trabalhava ali e era muito feliz com o que fazia. A Márcia adorava viver. Além do trabalho, ela amava viajar, conhecer lugares e pessoas", disse.

Amiga de longa data da cabeleireira, a professora Bete Caseira contou que a ausência de Márcia é uma perda para moradores e comerciantes da Gama Rosa.

"Era difícil encontrar uma pessoa que não a conhecia. Além de cliente, éramos amigas há muitos anos. Embora no Centro, a clientela dela era espalhada, gente da Praia do Canto e muitos outros bairros iam até lá cortar o cabelo com ela porque a Márcia era muito boa", detalhou.