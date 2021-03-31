AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pandemia no ES

Cabeleireira tradicional do Centro de Vitória morre vítima da Covid-19

Após duas internações, Márcia Cristine Mendes, de 50 anos, fundadora do Salão Marcia Cabelos, na Rua Gama Rosa, não resistiu às complicações da doença. O enterro ocorre nesta quarta-feira (31), em Vila Velha

Publicado em 31 de Março de 2021 às 11:51

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 mar 2021 às 11:51
Vitória
Márcia morreu vítima da Covid-19 e completaria 51 anos no próximo dia 24 de abril Crédito: Arquivo pessoal
A região da Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória, amanheceu mais triste nesta quarta-feira (31). Na tarde desta terça-feira (30), a cabeleireira Márcia Cristine Mendes, de 50 anos, dona do Salão Marcia Cabelos, tradicional no segmento na Capital, foi mais uma vítima da Covid-19 no Estado. Após passar por duas internações, inclusive sendo intubada, ela não resistiu à doença.

Veja Também

Covid-19: 113 pacientes estão na fila por leitos em hospitais do ES

Secretário do ES: "Se você não ajudar, teremos que escolher entre você e outra pessoa"

Mais de 400 mil pessoas com comorbidades vão ser vacinadas no ES

Ronizia, irmã da cabeleireira, explicou que Márcia começou a sentir dores no corpo e falta de ar há pouco mais de uma semana e foi levada ao hospital.
"Ela começou a passar mal no meio do mês e no dia 20 ela foi para a Santa Casa (de Misericórdia). Na segunda seguinte ela teve alta, melhorou, mas agora nos últimos dias teve uma piora e o pulmão dela estava já cerca de 25% comprometido. Ela foi novamente para o hospital, o quadro dela evolui muito rápido e chegando a 80% do pulmão tomado. Entubaram no último sábado e quando foi ontem minha irmã partiu, para nossa tristeza", disse a familiar.

BATALHADORA

Nascida em Cariacica, Márcia começou do zero no setor e prosperou ao longo dos anos. Segundo a irmã, a dedicação e força de vontade fez com que ela se destacasse e cativasse clientes nas décadas à frente do salão que ergueu na famosa rua do Centro de Vitória.
Vitória
Márcia há anos tinha um salão muito conhecido e procurado na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Google Maps
"Minha irmã foi uma batalhadora, começou do nada, passou pelas mãos da Emília Coiffeur e foi se aprimorando. Aos poucos, ela foi tendo reconhecimento, alugou o ponto onde montou o salão e depois o comprou. Há muitos anos ela diariamente trabalhava ali e era muito feliz com o que fazia. A Márcia adorava viver. Além do trabalho, ela amava viajar, conhecer lugares e pessoas", disse.
Amiga de longa data da cabeleireira, a professora Bete Caseira contou que a ausência de Márcia é uma perda para moradores e comerciantes da Gama Rosa.
"Era difícil encontrar uma pessoa que não a conhecia. Além de cliente, éramos amigas há muitos anos. Embora no Centro, a clientela dela era espalhada, gente da Praia do Canto e muitos outros bairros iam até lá cortar o cabelo com ela porque a Márcia era muito boa", detalhou.
Márcia era casa e deixa dois filhos, um de 20 e outro de 14 anos. A irmã disse ainda que o sepultamento ocorrerá ainda nesta quarta-feira, no Cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, em cerimônia rápida e restrita à família devido à pandemia.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Vitória (ES) Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arma e munições foram apreendidos e levados à delegacia de Alegre
Sogra é presa com arma após ameaçar a nora em Jerônimo Monteiro
Suspeito, de 43 anos, foi localizado no bairro Pelourinho
Justiça mantém preso suspeito de furtar R$ 1 milhão em gado em Montanha
Traficante é presa ao levar 21 kg de drogas e submetralhadoras
Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados