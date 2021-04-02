Mulher é atropelada na Rodovia do Sol Crédito: Reprodução/Globoplay

Your browser does not support the audio element. Mulher morre após ser atropelada na Rodovia do Sol, em Guarapari

Uma mulher de 47 anos morreu atropelada na noite de quinta-feira (1) na Rodovia do Sol, próximo ao pedágio de Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória. Nanci Mirele Coelho de Souza estava de bicicleta e voltava para casa, na região de Córrego Sete, em Vila Velha, quando foi atingida.

A Polícia não soube informar como aconteceu o atropelamento mas, segundo testemunhas, a vítima estava em um bar no bairro Recanto da Sereia com amigas, quando decidiu ir embora de bicicleta. Ela foi atropelada enquanto atravessava a rodovia com outras duas mulheres, por volta das 19h.

O motorista envolvido acionou o Ciodes e ficou no local, mas não quis dar entrevista. Segundo a Polícia Militar, ele contou que estava trafegando pela rodovia quando se deparou de forma repentina com a ciclista, tentou desviar, mas sentiu o impacto na lateral do carro. Ainda segundo o condutor do veículo, outros carros que vinham atrás também atingiram a vitima.

Ainda de acordo com a PM, os documentos e o veículo dele estavam sem nenhuma restrição. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ainda assim, ele foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.



A Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado "conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente, prestou socorro a vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante". O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.