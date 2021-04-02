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Recanto da Sereia

Mulher morre após ser atropelada na Rodovia do Sol, em Guarapari

Acidente aconteceu por volta das 19h de quinta-feira (1). A vítima voltava para casa de bicicleta e foi atingida enquanto tentava atravessar a via

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 09:40

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

02 abr 2021 às 09:40
Mulher é atropelada na Rodosol pó
Mulher é atropelada na Rodovia do Sol Crédito: Reprodução/Globoplay
Mulher morre após ser atropelada na Rodovia do Sol, em Guarapari
Uma mulher de 47 anos morreu atropelada na noite de quinta-feira (1) na Rodovia do Sol, próximo ao pedágio de Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória. Nanci Mirele Coelho de Souza estava de bicicleta e voltava para casa, na região de Córrego Sete, em Vila Velha, quando foi atingida.
A Polícia não soube informar como aconteceu o atropelamento mas, segundo testemunhas, a vítima estava em um bar no bairro Recanto da Sereia com amigas, quando decidiu ir embora de bicicleta. Ela foi atropelada enquanto atravessava a rodovia com outras duas mulheres, por volta das 19h.
O motorista envolvido acionou o Ciodes e ficou no local, mas não quis dar entrevista. Segundo a Polícia Militar, ele contou que estava trafegando pela rodovia quando se deparou de forma repentina com a ciclista, tentou desviar, mas sentiu o impacto na lateral do carro. Ainda segundo o condutor do veículo, outros carros que vinham atrás também atingiram a vitima.
Ainda de acordo com a PM, os documentos e o veículo dele estavam sem nenhuma restrição. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ainda assim, ele foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.
A Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido e liberado "conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente, prestou socorro a vítima e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante". O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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