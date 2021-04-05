Foragido desde 2016, um dos traficantes mais procurados é preso no ES

Adeliton Emiliano Marinho, 32 anos, foi preso no Sul do ES Crédito: Polícia Civil do ES | Divulgação

Foragido desde 2016, um dos criminosos mais procurados do Estado foi preso em Anchieta , no Sul do Espírito Santo, na última sexta-feira (2). Adeliton Emiliano Marinho, 31 anos, é apontado como o responsável por comandar o tráfico de drogas em Barra do Riacho, em Aracruz , na região Norte. O homem tinha quatro mandados de prisão em aberto, respondia por homicídios e suas condenações somam quase 100 anos de detenção.

Segundo a Polícia Civil , mesmo não estando mais em Aracruz, o homem comandava todo o tráfico de drogas em Barra do Riacho, região conhecida pela intensa movimentação no comércio de entorpecentes e crimes no município.

“Ele era o principal líder de todas as ações criminosas naquela localidade. Tudo que acontecia ali tinha que ter a permissão dele. Ninguém poderia fazer nada que não tivesse a autorização dele. Se eles desejavam assassinar alguém, primeiro precisavam da permissão dele”, explicou o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta, responsável pelas investigações.

Adeliton Emiliano Marinho, 32 anos, apontado como cegefe do tráfico de drogas em Barra do Riacho, Aracruz Crédito: Polícia Civil do ES | Divulgação

Diante da influência de Adeliton no tráfico de drogas da região, a polícia organizou uma megaoperação para tentar a sua prisão em 2019. Na ocasião, foram presas 23 pessoas ligadas ao criminoso, mas ele não foi localizado.

Ainda de acordo com a polícia, existe a possibilidade do criminoso ter envolvimento com atividades ligadas ao tráfico internacional de drogas, por isso a Polícia Federal também colaborou com as investigações que terminaram com a prisão de Adeliton.

MUDANÇAS E DOCUMENTOS FALSOS

De acordo com a investigação, após essa operação o criminoso seguia coordenando as atividades na região, mas passou a ter ainda mais cuidado para se esconder. Segundo a polícia, Adeliton estava usando documentos falsos em nome de Wanderson Martins Silva, de 30 anos.

Além da documentação falsa, o criminoso passou por algumas modificações em sua fisionomia para dificultar a sua identificação e era extremamente cuidadoso para não ser encontrado. O homem mantinha, inclusive, conta bancária com o nome falso.

Adeliton Emiliano Marinho, 32 anos, passou por transformações ao longo do tempo Crédito: Polícia Civil do ES | Divulgação

Ainda segundo a polícia, Adeliton usava vários recursos tecnológicos para tentar enganar a polícia.

"Ele era um criminoso muito avançado nesse aspecto, coisas que nossos investigadores e até mesmo a Polícia Federal viram em casos raríssimos, em exceções. Ele era uma exceção" André Jaretta - Delegado responsável pelas investigações

INVESTIGAÇÃO E PRISÃO

Na tentativa de prender o criminoso, a Delegacia de Aracruz intensificou o trabalho de investigação nos últimos meses. “Foi uma prisão extremamente difícil e exigiu pelo menos seis meses de operação para a localização dele”, explicou o delegado.

As investigações mostraram que Adeliton não se estabelecia em um lugar fixo, passando até por outros estados para se esconder. A polícia conseguiu identificar que a família do criminoso estava vivendo na casa de Anchieta, onde o criminoso passava alguns dias.

Com isso, a polícia montou uma operação, denominada Barra II, para prender Adeliton, na última sexta-feira (2). Mesmo sem ter a certeza que ele estava no ímovel, a polícia conseguiu entrar no local com um mandado de busca e apreensão. Veja o momento da prisão.

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“Ficamos praticamente 48 horas monitorando os passos deles. Ao termos uma grande probabilidade que ele se encontrava dentro da casa, entramos e conseguimos finalmente efetuar a prisão dele”, relatou Jarreta.

A operação contou com o auxílio de policiais militares da cidade do Sul do Estado. De acordo com a polícia, na casa foi apreendido o valor aproximado de R$ 3.000,00. O suspeito não ofereceu resistência quando foi localizado.

HISTÓRICO NO CRIME