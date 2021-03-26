Emeron de Souza Silva foi preso em uma abordagem policial e ostentava uma pistola Glock 9mm, com 3 carregadores e ainda 35 munições intactas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia prende homem apontado como chefe do tráfico de bairro da Serra

De acordo com a Polícia Civil , após receber a informação de que Emerson estava voltando de Vitória para a Serra, uma viatura começou a seguir o carro do criminoso enquanto outra o aguardava na altura do Hospital Vitória Apart. No momento em que ele parou em um semáforo, os policiais cercaram o veículo, como detalhado pelo delegado Rodrigo Sandi Mori que chefiou a ação. O traficante e homicida era um dos nomes mais procurados pela polícia e contra ele havia dois mandados de prisão em aberto por homicídios cometidos no município no ano passado.

"Ele estava no próprio carro, um (Chevrolet) Onix preto. Quando ele parou no sinal, nós descemos e demos ordem de parada, ele desobedeceu e acelerou na tentativa de se evadir. Neste momento, foram efetuados disparos para evitar a fuga. Conseguimos evitar que fugisse e ele se entregou. Na cintura dele havia uma pistola Glock calibre 9 mm, com seletor de rajadas, três carregadores sendo um alongado, e 35 munições intactas", explicou Sandi Mori.

OSTENTAÇÃO E PODER DE FOGO

Segundo o chefe da DHPP da Serra, Emerson gostava de ostentar armas e mostrar poder de fogo para traficantes rivais. Em um vídeo divulgado pela polícia, Kinha aparece testando um sistema que aumenta a potência dos disparos da pistola do modelo encontrado com o traficante. De acordo com o delegado, a arma é acoplada ao "Kit Roni" e, com isso, os disparos são potencializados, similares aos de uma metralhadora.

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Além de liderar o tráfico no Bloco C, a polícia afirma que Emerson teve participação direta em dois crimes recentes na Serra, além de já ser réu em outros processos. O primeiro deles ocorreu no dia 20 de janeiro de 2020, no bairro Jardim Tropical. Neste crime, o homem preso e mais seis comparsas foram até o bairro – vestidos com camisas da Polícia Civil e usando capuz – e entraram na residência da vítima como se fossem cumprir um mandado de busca e apreensão. A mulher da vítima abriu a porta.

Emerson colocou ela e o filho no chão, e a vítima, o Romário Constantino Siqueira, de 32 anos, que era o chefe do tráfico do local conhecido como Área Verde, percebeu que não eram policiais e tentou fugir, mas dois comparsas já o aguardavam pelos fundos e o assassinaram com muitos tiros. Já o segundo crime foi registrado no dia 11 de setembro, sendo que a vítima, Demerson dos Santos Loiola, de 26 anos, era parceiro de crimes de Emerson desde 2011. Eles atuaram juntos, inclusive, no homicídio do Romário em janeiro.

Segundo o delegado, o próprio Emerson alimentou a ideia com outros criminosos de que Demerson queria tomar o controle do tráfico no Bloco C. Um dos olheiros que era de confiança da vítima ficou monitorando e informou quando a vítima foi dormir. Avisados, dois indivíduos fechados com Kinha pularam o muro da casa onde Demerson dormia no sofá e efetuaram três disparos: um no pescoço e dois na cabeça. A grande parte dos indivíduos envolvidos nestes dois crimes já está presa", disse Sandi Mori.

Com a prisão do traficante, a DHPP da Serra acredita que enfraquecerá o tráfico de drogas no bairro Planalto Serrano, que vive uma disputa intensa pelo controle da venda de entorpecentes nos três blocos que formam a região.