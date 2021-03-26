Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Empresário é morto a tiros no bairro Araçás, em Vila Velha

Segundo informações da TV Gazeta, Alex Fernando Ortelan foi atingido por disparos em um terreno baldio e a morte dele aconteceu no mesmo dia em que o pai dele foi sepultado

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2021 às 11:08
Empresário foi assassinado quando queimava pertences do pai, que havia falecido
Empresário foi assassinado quando queimava perteces do pai Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um empresário de 47 anos foi assassinado a tiros no bairro Araçás, em Vila Velha, na última quarta-feira (24). Segundo informações da TV Gazeta, Alex Fernando Ortelan foi atingido por disparos em um terreno baldio e a morte dele aconteceu no mesmo dia em que o pai dele foi sepultado.
Empresário é morto a tiros no bairro Araçás, em Vila Velha
De acordo com a Polícia Militar, o irmão da vítima, que é policial militar, contou que Alex estava indo em direção ao carro quando um veículo parou e efetuou disparos contra ele. “O (irmão) militar, vendo a ação, reagiu, efetuando disparos contra o suspeito, mas ele acabou fugindo”, diz a nota.
A PM completou ainda que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na madrugada desta quinta-feira (25).
Segundo informações da TV Gazeta obtidas no local, vizinhos ouviram o tiroteio e ficaram assustados. Disseram que, por medo, esperaram alguns minutos para ver o que estava acontecendo. Foi quando viram o empresário baleado. Eles chegaram a fazer massagem cardíaca na vítima.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como latrocínio e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC). Disse também que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A reportagem questionou se algum objeto da vítima foi levado para o caso ser registrado como latrocínio. A PC respondeu que detalhes da investigação não serão divulgados neste momento, para preservar a apuração do fato.
“Esta é a tipificação do registro inicial. Caso as investigações apontem outra linha, a tipificação poderá ser alterada. Inicialmente, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio”, completou.

Veja Também

Secretário: tentativa de incêndio a ônibus em Vitória foi represália a morte de suspeito

Adolescente de 17 anos é morto a tiros em Cariacica

Bandidos filmaram assassinato de motorista de aplicativo em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados