Empresário foi assassinado quando queimava perteces do pai Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta, Alex Fernando Ortelan foi atingido por disparos em um terreno baldio e a morte dele aconteceu no mesmo dia em que o pai dele foi sepultado. Um empresário de 47 anos foi assassinado a tiros no bairro Araçás, em Vila Velha , na última quarta-feira (24). Segundo informações da, Alex Fernando Ortelan foi atingido por disparos em um terreno baldio e a morte dele aconteceu no mesmo dia em que o pai dele foi sepultado.

Your browser does not support the audio element. Empresário é morto a tiros no bairro Araçás, em Vila Velha

De acordo com a Polícia Militar , o irmão da vítima, que é policial militar, contou que Alex estava indo em direção ao carro quando um veículo parou e efetuou disparos contra ele. “O (irmão) militar, vendo a ação, reagiu, efetuando disparos contra o suspeito, mas ele acabou fugindo”, diz a nota.

A PM completou ainda que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na madrugada desta quinta-feira (25).

Segundo informações da TV Gazeta obtidas no local, vizinhos ouviram o tiroteio e ficaram assustados. Disseram que, por medo, esperaram alguns minutos para ver o que estava acontecendo. Foi quando viram o empresário baleado. Eles chegaram a fazer massagem cardíaca na vítima.

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como latrocínio e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC). Disse também que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

A reportagem questionou se algum objeto da vítima foi levado para o caso ser registrado como latrocínio. A PC respondeu que detalhes da investigação não serão divulgados neste momento, para preservar a apuração do fato.