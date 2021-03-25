Secretário: tentativa de incêndio a ônibus em Vitória foi represália a morte de suspeito

Coronel Alexandre Ramalho. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do ES Crédito: Vitor Jubini

O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, confirmou que a tentativa de criminosos de atear fogo em um ônibus na avenida Beira-Mar, em Vitória , foi uma retaliação à morte de um suspeito durante um confronto no bairro Jesus de Nazareth.

Por volta de 5h30, bandidos tentaram colocar fogo no coletivo. Pouco tempo depois, a Polícia Militar teve que fechar a avenida após militares entrarem em um novo confronto com suspeitos. A pista foi liberada por volta das 6h25.

Criminosos tentam incediar ônibus após morte de suspeito em Vitória Crédito: Reprodução

"É uma ação perpetrada por conta da própria reação da Polícia Militar em um confronto armado, que nós não toleraremos. Não vamos admitir que qualquer agente de segurança seja ultrajado por jovens inconsequentes e irresponsáveis que a lei não alcança", afirmou o secretário.

De acordo com Ramalho, a PM só agiu porque os suspeitos estavam armados e não obedeceram às ordens da polícia. "A mensagem é muito clara para os pais e esses criminosos: a Polícia chegou, é arma no chão e mão na cabeça. Todos os direitos deles serão preservados. Estamos falando de uma polícia legalista. Serão encaminhados para a delegacia e depois responderão na Justiça", declarou.

Your browser does not support the video tag.

O CASO

A Avenida Beira-Mar, em Vitória, ficou fechada pela Polícia Militar na altura da entrada do bairro Jesus de Nazareth depois que bandidos entraram em confronto com PMs na comunidade.