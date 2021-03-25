Adolescente de 17 anos é morto a tiros em Cariacica

Um adolescente de 17 anos foi assassinado com um tiro na cabeça no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, na Grande Vitória, na noite desta quarta-feira (24). O caso será investigado pela Polícia Civil.
De acordo com testemunhas, Lincon do Rosário havia acabado de sair da casa de sua ex-namorada e seguia para casa quando foi surpreendido pelo assassino.
Após atirar em Lincon, o criminoso fugiu pelas ruas de Vale dos Reis e não foi localizado até o momento.
Familiares do jovem, que preferiram não se identificar, contaram que Lincon trabalhava e que não possuía envolvimento com crimes ou com o tráfico de drogas.
Após o trabalho da perícia da Polícia Civil, a família teve que esperar por horas a chegada do veículo responsável pela remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, que estava atendendo uma outra ocorrência na Grande Vitória.