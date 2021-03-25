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Violência

Adolescente de 17 anos é morto a tiros em Cariacica

De acordo com testemunhas, o rapaz estava saindo da casa de uma ex-namorada quando foi surpreendido pelo assassino

Publicado em 25 de Março de 2021 às 09:28

Publicado em 

25 mar 2021 às 09:28

  • Do G1/ES

Adolescente é morto em Vale dos Reis, em Cariacica, ES
Adolescente é morto em Vale dos Reis, em Cariacica, ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um adolescente de 17 anos foi assassinado com um tiro na cabeça no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, na Grande Vitória, na noite desta quarta-feira (24). O caso será investigado pela Polícia Civil.
De acordo com testemunhas, Lincon do Rosário havia acabado de sair da casa de sua ex-namorada e seguia para casa quando foi surpreendido pelo assassino.
Após atirar em Lincon, o criminoso fugiu pelas ruas de Vale dos Reis e não foi localizado até o momento.
Familiares do jovem, que preferiram não se identificar, contaram que Lincon trabalhava e que não possuía envolvimento com crimes ou com o tráfico de drogas.
Após o trabalho da perícia da Polícia Civil, a família teve que esperar por horas a chegada do veículo responsável pela remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, que estava atendendo uma outra ocorrência na Grande Vitória.

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