Avenida Beira-Mar é fechada após confronto entre PMs e bandidos em Vitória

Avenida Beira-Mar fechada e morro de Jesus de Nazareth cercado pela PM em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Avenida Beira-Mar, em Vitória , ficou fechada pela Polícia Militar na altura da entrada do bairro Jesus de Nazareth depois que bandidos entraram em confronto com PMs na comunidade. Os tiros foram ouvidos por volta das 5h30 desta quinta-feira (25). Por volta de 6h25, a pista foi liberada.

O bairro está cercado por muitas viaturas da PM, inclusive da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp). De acordo com informações preliminares, os criminosos atiraram contra uma viatura da PM.

TENTATIVA DE INCENDIAR ÔNIBUS

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A avenida ficou interditada nos dois sentidos da avenida durante aproximadamente 20 minutos. Mais cedo, por volta das 5h30, os bandidos tentaram colocar fogo em um ônibus em frente ao bairro, que fica próximo à entrada da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

Essa tentativa de incendiar o ônibus pode ter sido uma vingança a morte de um suspeito, que, por volta de 23h30, teria trocado tiros com a Polícia. Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.