Após acidente trágico que vitimou o médico anestesista Marcelo Nicoletti, de 51 anos, na última sexta-feira (19), a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), informou que já tem ciência sobre quem conduzia o veículo Etios durante ultrapassagem que atingiu a moto da vítima. O condutor do Etios, bem como outra passageira, tiveram ferimentos leves e foram levados ao Apart Hospital de Colatina.
Polícia identifica motorista envolvido em acidente que matou médico no ES
Sobre o caso, a PC também já havia informado que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Os advogados da família do anestesista, Marília Paula Macedo e Jeferson dos Santos, após terem recebido o Boletim de Acidente de Trânsito expedido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), se manifestaram no sentido de que buscarão a devida apuração do ocorrido, bem como que esperam que o Judiciário entregue uma resposta justa à sociedade.
A defesa da família alega que a PRF liberou o motorista, que para a família é considerado suspeito de homicídio, mesmo estando em estado de flagrante. "O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) elaborado informa que o suspeito de homicídio teve ferimentos leves, portanto, mesmo que necessitasse de atendimento médico, o procedimento é conduzi-lo ao atendimento médico e após à autoridade policial, como é feito com todos os suspeitos de crime que estejam em situação de flagrante delito. No BAT foi informado que o suspeito não foi encaminhado por falta de pessoal, contudo tal suposta carência não caracteriza amparo legal", informou em documento.
Segundo os advogados da família Nicoletti, o suspeito foi liberado do local do crime sem ter feito teste do etilômetro e sem ter sido ouvido por autoridade policial.
A PRF, no entanto, no boletim lavrado, informou que a ultrapassagem feita pelo condutor do carro foi realizada em local permitido. Além disso, explicou que o motorista não foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária pois se encontrava sendo socorrido. "E em contato com o Delegado de plantão do DPJ de Laranjeiras, foi informado que, devido à equipe reduzida da PRF, não haveria condições de escolta do mesmo após a alta para prestar esclarecimentos".
O OUTRO LADO
O condutor do veículo Etios foi procurado pela reportagem, mas não atendeu aos telefonemas, nem respondeu às mensagens deixadas. Esta matéria será atualizada quando houver resposta.
O ACIDENTE
Morreu na última sexta-feira (19) o médico anestesista Marcelo Silva Nicoletti, de 51 anos, vítima de acidente de trânsito entre a moto que pilotava, uma Harley Davidson, e um veículo Toyota Etios. Segundo informações repassadas pela família, Nicoletti se dirigia a um plantão em Aracruz, quando se envolveu no acidente na BR 101, em Chapada Grande, na Serra.
O médico era concursado no Hospital Geral de Linhares (HGL) e trabalhava em hospitais de Aracruz e da Capital, atuando também na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19.
Para um dos irmãos do anestesista, o policial civil de 44 anos Egisto Nicoletti, o acontecimento deixou um vazio. "Não consigo falar nessa hora, fica uma falta gigantesca. Somos uma família de seis irmãos, temos muitas lembranças de infância, os seis na mesma casa. Depois que se tornou médico, foi sempre um profissional muito dedicado e vejo o quanto foi querido, toda a classe médica ficou consternada. Nada que eu fale vai tirar a dor deste momento. Ele era um pai de família, um marido, irmão, amigo", lamentou à ocasião.