Marcelo Nicoletti foi atingido frontalmente pelo Etios quando trafegava pela BR 101, na Serra Crédito: Divulgação

Após acidente trágico que vitimou o médico anestesista Marcelo Nicoletti , de 51 anos, na última sexta-feira (19), a Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), informou que já tem ciência sobre quem conduzia o veículo Etios durante ultrapassagem que atingiu a moto da vítima. O condutor do Etios, bem como outra passageira, tiveram ferimentos leves e foram levados ao Apart Hospital de Colatina.

Your browser does not support the audio element. Polícia identifica motorista envolvido em acidente que matou médico no ES

Sobre o caso, a PC também já havia informado que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Marcelo Silva Nicoletti era médico anestesista e foi vítima de acidente de moto Crédito: Arquivo de amigos

Os advogados da família do anestesista, Marília Paula Macedo e Jeferson dos Santos, após terem recebido o Boletim de Acidente de Trânsito expedido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), se manifestaram no sentido de que buscarão a devida apuração do ocorrido, bem como que esperam que o Judiciário entregue uma resposta justa à sociedade.

A defesa da família alega que a PRF liberou o motorista, que para a família é considerado suspeito de homicídio, mesmo estando em estado de flagrante. "O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) elaborado informa que o suspeito de homicídio teve ferimentos leves, portanto, mesmo que necessitasse de atendimento médico, o procedimento é conduzi-lo ao atendimento médico e após à autoridade policial, como é feito com todos os suspeitos de crime que estejam em situação de flagrante delito. No BAT foi informado que o suspeito não foi encaminhado por falta de pessoal, contudo tal suposta carência não caracteriza amparo legal", informou em documento.

Segundo os advogados da família Nicoletti, o suspeito foi liberado do local do crime sem ter feito teste do etilômetro e sem ter sido ouvido por autoridade policial.

A PRF, no entanto, no boletim lavrado, informou que a ultrapassagem feita pelo condutor do carro foi realizada em local permitido. Além disso, explicou que o motorista não foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária pois se encontrava sendo socorrido. "E em contato com o Delegado de plantão do DPJ de Laranjeiras, foi informado que, devido à equipe reduzida da PRF, não haveria condições de escolta do mesmo após a alta para prestar esclarecimentos".

O OUTRO LADO

O condutor do veículo Etios foi procurado pela reportagem, mas não atendeu aos telefonemas, nem respondeu às mensagens deixadas. Esta matéria será atualizada quando houver resposta.

O ACIDENTE

Morreu na última sexta-feira (19) o médico anestesista Marcelo Silva Nicoletti, de 51 anos, vítima de acidente de trânsito entre a moto que pilotava, uma Harley Davidson, e um veículo Toyota Etios. Segundo informações repassadas pela família, Nicoletti se dirigia a um plantão em Aracruz, quando se envolveu no acidente na BR 101, em Chapada Grande, na Serra.

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O médico era concursado no Hospital Geral de Linhares (HGL) e trabalhava em hospitais de Aracruz e da Capital, atuando também na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19.