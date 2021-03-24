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Trânsito

Acidente entre carreta e ônibus do Transcol deixa três feridos na Serra

Segundo a PRF, houve uma colisão transversal e três pessoas ficaram feridas. A Eco101 informou que a pista chegou a ser fechada para atendimento mas já foi liberada

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:36

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

24 mar 2021 às 16:36
Ônibus e carreta se envolveram em acidente na Serra
Ônibus e carreta se envolveram em acidente na Serra Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente ocorrido no fim da manhã desta quarta-feira (24), no km 264 da BR 101, na Serra, deixou três pessoas com ferimentos leves. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por uma colisão transversal. Os feridos foram encaminhados para um hospital da região.
A Eco101 informou que uma equipe da concessionária, entre ambulância e profissionais de limpeza, foram até o local após o acidente, registrado às 11h01.

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A reportagem de A Gazeta demandou o GVBus e a Ceturb para saber qual era a linha e a lotação do coletivo envolvido. Assim que uma resposta for enviada a matéria será atualizada.

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