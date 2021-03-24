Acidente entre carreta e ônibus do Transcol deixa três feridos na Serra

Um acidente ocorrido no fim da manhã desta quarta-feira (24), no km 264 da BR 101, na Serra, deixou três pessoas com ferimentos leves. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por uma colisão transversal. Os feridos foram encaminhados para um hospital da região.
A Eco101 informou que uma equipe da concessionária, entre ambulância e profissionais de limpeza, foram até o local após o acidente, registrado às 11h01.
Uma faixa da pista marginal chegou a ser interditada por duas horas no sentido Serra-Viana para o atendimento, mas já foi liberada
A reportagem de A Gazeta demandou o GVBus e a Ceturb para saber qual era a linha e a lotação do coletivo envolvido. Assim que uma resposta for enviada a matéria será atualizada.