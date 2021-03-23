Polícia Civil investiga acidente que matou médico na BR 101, na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), já instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente ocorrido na última sexta-feira (19), na BR 101, na Serra, que matou o médico anestesista Marcelo Nicoletti, de 51 anos.
O médico seguia de moto pela rodovia federal em direção a Aracruz, no Norte, onde daria um plantão. Na altura do Posto Chapada Grande, um Toyota Etios iniciou uma ultrapassagem de uma carreta carregada com pedras em um trecho ainda de faixa contínua, ou seja, onde a manobra é proibida. Câmeras instaladas no local registraram o exato momento da colisão frontal. Após ser frontalmente atingido, Marcelo é lançado violentamente para o alto e cai sem esboçar reação.
Após a divulgação das imagens, os familiares do anestesista disseram que irão aguardar a confecção do boletim do acidente por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para repassarem à Polícia Civil prosseguir com as investigações.
Para o irmão da vítima, o policial civil Egisto Nicoletti, o que aconteceu foi absurdo. "A cena é brutal e fala por si só. Nossa família não irá descansar até que o responsável pela morte do Marcelo receba a devida condenação", afirmou. "Continuamos a aguardar o boletim do acidente, que é de responsabilidade da PRF. Após iremos atuar junto à delegacia de crimes de trânsito para que o inquérito seja aberto e concluído com a devida celeridade que este caso merece", disse.
Independentemente do fornecimento do boletim, a DDT já instaurou o inquérito para investigar o incidente. Em nota, no entanto, a PC informou que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
POLÍCIA NÃO INFORMOU IDENTIFICAÇÃO DE OCUPANTES DO CARRO
Pelas imagens do momento do acidente, é possível notar que pelo menos duas pessoas estavam no interior do Toyota Etios, sendo o motorista e outra pessoa no banco do carona. Até o momento, os ocupantes não tiveram a identidade informada.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que identificou os dois ocupantes do veículo e disse que eles são da cidade de Santa Teresa e sofreram lesões leves no acidente. Eles foram socorridos e levados para o São Bernardo Apart Hospital, em Colatina. A PRF informou que ambos serão ouvidos pela Polícia Civil, que é a responsável por investigar a colisão. Os nomes do condutor e da passageira não foram informados.
De acordo com a PRF, o boletim do acidente ainda não foi finalizado e assim que for, o documento será encaminhado à Polícia Civil, para que seja juntado ao inquérito policial.
Por fim, a Polícia Rodoviária Federal, a princípio "existe a possibilidade de ser apontada a responsabilidade criminal de acordo com o artigo 302 do CTB (Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor). Lembrando que não se pode ultrapassar, mesmo em faixa seccionada (permitida), sem se observar a existência de veículo que venha em sentido contrário. A natureza do crime será analisada após investigação realizada pela Polícia Civil", afirmou.