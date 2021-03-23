Vídeo mostra momento exato do acidente que vitimou médico na Serra

Vídeo mostra momento do acidente que matou anestesista Marcelo Nicoletti Crédito: Redes sociais

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A partir do registro obtido, é possível perceber o veículo de cor prata em alta velocidade na contramão. Diante das cenas, a família afirma que buscará justiça. De acordo com o irmão da vítima, o policial civil de 44 anos Egisto Nicoletti, o que aconteceu foi absurdo. "A cena é brutal e fala por si só. Nossa família não irá descansar até que o responsável pela morte do Marcelo receba a devida condenação", afirmou.

"Continuamos a aguardar o boletim do acidente, que é de responsabilidade da PRF. Após iremos atuar junto à delegacia de crimes de trânsito para que o inquérito seja aberto e concluído com a devida celeridade que este caso merece", disse Egisto.

O médico era concursado no Hospital Geral de Linhares (HGL) e trabalhava em hospitais de Aracruz e da Capital, atuando também na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus.

Morre o anestesista Marcelo Silva Nicoletti Crédito: Arquivo de amigos

DEPOIMENTOS

No dia do acidente, um dos irmãos do anestesista, Egisto Nicoletti relatou que o acontecimento deixou um vazio. "Não consigo falar nessa hora, fica uma falta gigantesca. Somos uma família de seis irmãos, temos muitas lembranças de infância, os seis na mesma casa. Depois que se tornou médico, foi sempre um profissional muito dedicado e hoje vejo o quanto foi querido, toda a classe médica ficou consternada. Nada que eu fale vai tirar a dor deste momento. Ele era um pai de família, um marido, irmão, amigo", lamentou à ocasião.

O colega de trabalho e coordenador da Anestesia do HGL, Junior Biancardi, também demonstrou pesar. "Ele trabalhava aqui há mais de 20 anos. Desde que começou a pandemia, estamos também na linha de frente. Ele dava suporte aos pacientes graves de Covid", disse.

Para Biancardi, o colega era um homem muito correto. "Ele era muito parceiro e reservado. Hoje em dia morava em um sítio em Domingos Martins, porque gostava muito de cavalo. Vinha para dar plantões, geralmente de moto, era um motociclista experiente. Nosso último contato foi nesta quarta-feira (17), em que trabalhamos juntos. Fica a tristeza, não tenho palavras, estamos todos chocados", concluiu.

Em nota, a Sociedade de Anestesiologia do Espírito Santo (SAES) lamentou o falecimento e manifestou pesar aos familiares.