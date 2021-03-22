Adolescente usa carro roubado para ir a festa clandestina em Vitória

De acordo com o inspetor Prevedello, a Guarda Municipal recebeu, por volta das 13h40, a informação de que um carro modelo Wolkswagen Voyage preto com restrição de furto e roubo estaria circulando por Vitória. O veículo foi identificado passando pela Ponte da Passagem no sentido Serra e as equipes conseguiram abordá-lo na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras.

"Esse veículo estava sendo conduzido por um menor de idade que informou que desde ontem (21) estava com esse carro e que pegou emprestado para curtir o baile do mandela, no Bairro da Penha, e que ficou a noite toda lá usando drogas e bebidas alcoólicas. Ele tem 17 anos, logicamente não tinha CNH e nem o documento do veículo. Ele falou que ia ficar com o carro para curtir em Vitória, ele é morador da Serra", explicou o inspetor.