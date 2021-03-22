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Adolescente usa carro roubado para ir a festa clandestina em Vitória

O jovem é morador da Serra e alegou que pegou o carro emprestado no domingo (21) para ir a uma festa em Vitória; ele foi apreendido pela Guarda Municipal nesta segunda (22)

Publicado em 22 de Março de 2021 às 19:49

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 mar 2021 às 19:49
Veículo foi abordado pelos agentes da guarda na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras
Veículo foi abordado pelos agentes da guarda na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras Crédito: Divulgação/GMV
Um adolescente de 17 anos foi apreendido dirigindo um carro roubado na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (22). Segundo a Guarda Municipal, o jovem é morador da Serra e alegou que pegou o carro emprestado para ir a um baile clandestino no Bairro da Penha, na Capital, na noite anterior.
De acordo com o inspetor Prevedello, a Guarda Municipal recebeu, por volta das 13h40, a informação de que um carro modelo Wolkswagen Voyage preto com restrição de furto e roubo estaria circulando por Vitória. O veículo foi identificado passando pela Ponte da Passagem no sentido Serra e as equipes conseguiram abordá-lo na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras.
"Esse veículo estava sendo conduzido por um menor de idade que informou que desde ontem (21) estava com esse carro e que pegou emprestado para curtir o baile do mandela, no Bairro da Penha, e que ficou a noite toda lá usando drogas e bebidas alcoólicas. Ele tem 17 anos, logicamente não tinha CNH e nem o documento do veículo. Ele falou que ia ficar com o carro para curtir em Vitória, ele é morador da Serra", explicou o inspetor.
O veículo recuperado e o menor apreendido foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.

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