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Bairro Soteco

Suspeito é baleado e preso após tentar assaltar dois PMs em Vila Velha

Na noite deste domingo (21), um jovem de 22 anos tentou roubar o veículo em que os militares estavam no bairro Soteco. Após anunciar o assalto, houve confronto e o suspeito foi atingido por dois disparos e preso na sequência

Publicado em 22 de Março de 2021 às 14:23

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

22 mar 2021 às 14:23
Vila Velha
Ferido com dois tiros, o assaltante ficou caído na calçada até ser socorrido pelo Samu, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 22 anos tentou assaltar duas pessoas na noite deste domingo (21), mas não contava que as vítimas eram dois policiais, que reagiram à tentativa de assalto e atiraram contra o suspeito, que acabou baleado e caído na calçada. Tudo isso aconteceu por volta das 22 horas, na Rua Guimarães Júnior, no bairro Soteco, em Vila Velha. Moradores da região ficaram assustados e relataram que o local é tranquilo e não tem registros de crimes deste tipo.

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Ao tentar realizar o assalto, o criminoso estava sozinho, mas logo após cair ferido ele entregou uma quantia em dinheiro para um homem que passava pela rua. Os policiais deram voz de prisão e detiveram o suspeito, que tem 58 anos. Já o assaltante foi alvejado com pelo menos dois disparos, sendo um na perna e outro no braço. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, na mesma cidade.
A área foi isolada até que o socorro chegasse ao local para conduzir o criminoso ferido. Como houve confronto, muitas marcas de disparos ficaram espalhadas em paredes, relógios de energia elétrica e outras partes da rua no bairro Soteco.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Segundo o boletim registrado, dois cabos da Polícia Militar estavam em um ponto da Rua Guimarães Júnior e foram surpreendidos por um homem que estava em uma bicicleta. Na sequência e armado ele anunciou o assalto, sendo que o objetivo do criminoso era levar o carro onde os militares estavam. O automóvel, segundo a PM, é um veículo oficial do governo do Estado.
Assim que o assaltante efetuou o primeiro disparo, os policiais sacaram as próprias armas e iniciou-se uma troca de tiros. Moradores relataram terem ouvido ao menos 10 tiros em um curto espaço de tempo. Em desvantagem, o criminoso tentou correr, mas foi atingido e caiu ferido. Pouco depois ele entregou uma quantia em espécia a outro homem que passava pelo local.
Após ser conduzido, o homem que recebeu o dinheiro foi ouvido na delegacia e liberado. Já o criminoso de 22 anos recebeu atendimento médico no hospital e recebeu alta na manhã desta segunda-feira (22). Ao deixar o Antônio Bezerra de Farias ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por tentativa de latrocínio.
Em nota, a PM informou que os dois cabos estão lotados na Casa Militar e estavam em um momento de troca de plantão na Rua Guimarães Júnior. Ambos seguem trabalhando na rotina normal deles e não se feriram.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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