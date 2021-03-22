Polícia descobre mandado contra motorista envolvido em acidente com mortes no ES

Acidente com Fiat Uno deixa 3 mortos em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Um jovem de 21 anos, responsável pelo acidente de carro que terminou com a morte de duas mulheres e uma criança em Cariacica na noite do último sábado (20) acabou preso, mas não por causa do acidente. Segundo a polícia, havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Após prestar socorro às vítimas, o motorista do carro ele foi levado ao hospital sob escolta policial.

De acordo com a Polícia Civil , o condutor permaneceu no local do acidente e tentou prestar socorro às vítimas, desta forma, "não se aplica autuação em flagrante, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro".

No entanto, ao verificar os registros do condutor, a polícia constatou haver um mandado de prisão em aberto contra o motorista. "Por este motivo, ele se encontra sob escolta no Hospital e será encaminhado ao sistema prisional quando receber alta", diz a nota da Polícia Civil enviada à reportagem na noite de sábado (20).

O caso ficará a cargo da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que vai instaurar inquérito policial para investigar as circunstâncias do fato.

Nesta segunda-feira (22), ao ser procurada novamente pela reportagem de A Gazeta para esclarecer se o rapaz já havia sido encaminhado para um presídio, a Polícia Civil apenas informou, por nota, que "não tem acesso a boletins médicos de pessoas internadas".

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 20 horas de sábado (20), no quilômetro 289 da BR 101, na altura do bairro Flexal. Dentro do carro, haviam sete pessoas.

De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que as vítimas estavam, um Fiat Uno, perdeu o controle e saiu da pista. Uma mulher e uma criança, identificada como Jhonatan, morreram no local. A terceira vítima foi socorrida e faleceu no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.