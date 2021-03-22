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Sob escolta no hospital

Polícia descobre mandado contra motorista envolvido em acidente com mortes no ES

O condutor, que não tinha carteira de motorista, permaneceu no local do acidente e tentou prestar socorro às vítimas, por isso não poderia ser preso em flagrante. No entanto, a polícia descobriu que contra ele havia um  mandado de prisão em aberto

Publicado em 22 de Março de 2021 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2021 às 12:21
Duas mulheres e uma criança
Acidente com Fiat Uno deixa 3 mortos em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta
Um jovem de 21 anos, responsável pelo acidente de carro que terminou com a morte de duas mulheres e uma criança em Cariacica na noite do último sábado (20) acabou preso, mas não por causa do acidente. Segundo a polícia, havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Após prestar socorro às vítimas, o motorista do carro ele foi levado ao hospital sob escolta policial. Ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
De acordo com a Polícia Civil, o condutor permaneceu no local do acidente e tentou prestar socorro às vítimas, desta forma, "não se aplica autuação em flagrante, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro".  
No entanto, ao verificar os registros do condutor, a polícia constatou haver um mandado de prisão em aberto contra o motorista. "Por este motivo, ele se encontra sob escolta no Hospital e será encaminhado ao sistema prisional quando receber alta", diz a nota da Polícia Civil enviada à reportagem na noite de sábado (20).
O caso ficará a cargo da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que vai instaurar inquérito policial para investigar as circunstâncias do fato.
 Nesta segunda-feira (22), ao ser procurada novamente pela reportagem de A Gazeta para esclarecer se o rapaz já havia sido encaminhado para um presídio, a Polícia Civil apenas informou, por nota, que  "não tem acesso a boletins médicos de pessoas internadas".

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 20 horas de sábado (20), no quilômetro 289 da BR 101, na altura do bairro Flexal. Dentro do carro, haviam sete pessoas.
De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que as vítimas estavam, um Fiat Uno, perdeu o controle e saiu da pista. Uma mulher e uma criança, identificada como Jhonatan, morreram no local. A terceira vítima foi socorrida e faleceu no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 
 O motorista e outra duas mulheres também foram socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. As outras duas crianças, identificadas como Antonella e Agatha, foram socorridas para o Hospital Infantil de Vitória. 

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