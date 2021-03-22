Motorista diz ter facão e estudante se joga de carro de aplicativo em movimento no ES

A estudante de 16 anos se jogou do carro em movimento após se sentir ameaçada quando o motorista do carro disse ter um facão dentro do veículo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma estudante de 16 anos se jogou de um carro de aplicativo em movimento em Cariacica após o motorista do veículo dizer estar armado com um facão e alterar a rota para passar por um caminho mais longo. O caso aconteceu na noite do último sábado (20) e um boletim de ocorrência foi registrado na manhã de domingo (21) na Delegacia Regional de Cariacica.

De acordo com a estudante, ela chamou o carro de aplicativo para ir do bairro Padre Gabriel, em Cariacica, até Cobi de Cima, em Vila Velha . Mas, logo após entrar no veículo, o motorista informou que possuía um facão. "Ele andou um pouco e disse: eu estou armado, tem algum problema? E eu entrei em choque", lembrou ela.

Segundo a adolescente, o motorista mudou a rota e foi para a Rodovia Leste-Oeste, o que atrasaria ainda mais a viagem. A estudante conta que ficou com mais medo ainda e decidiu se jogar do carro.

"Eu segurei a sacola das coisas que eu havia comprado e me joguei do carro. Na minha cabeça, eu nem sei como caí. Foi tudo no impulso, juntou o medo, juntou tudo e me deu uma força e eu fui", disse. "Ali naquele lugar eu fiquei. Eu via minhas coisas jogadas na pista e não tinha reação de pegá-las", lembrou.

A estudante ficou com vários ferimentos pelo corpo. As pernas foram as mais atingidas e ficaram com muitos hematomas. No entanto, ela contou que as consequências psicológicas são mais fortes do que as dores físicas.

"O que aconteceu comigo, eu espero que não aconteça com mais ninguém. Só É uma dor psicológica. Só Deus sabe o que eu estou sentido", explicou.

Na Delegacia Regional de Cariacica, a polícia informou à estudante que o carro de aplicativo era alugado. O motorista não foi localizado e a polícia investiga o caso.