Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cariacica

Motorista diz ter facão e estudante se joga de carro de aplicativo em movimento no ES

Segundo a adolescente de 16 anos, no sábado (20) ela chamou o carro de aplicativo para ir do bairro Padre Gabriel, em Cariacica, até Cobi de Cima, em Vila Velha. Mas o motorista mudou a rota e informou ter um facão

Publicado em 22 de Março de 2021 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2021 às 08:48
Cariacica
A estudante de 16 anos se jogou do carro em movimento após se sentir ameaçada quando o motorista do carro disse ter um facão dentro do veículo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma estudante de 16 anos se jogou de um carro de aplicativo em movimento em Cariacica após o motorista do veículo dizer estar armado com um facão e alterar a rota para passar por um caminho mais longo. O caso aconteceu na noite do último sábado (20) e um boletim de ocorrência foi registrado na manhã de domingo (21) na Delegacia Regional de Cariacica.

Veja Também

Homem é preso suspeito de ameaçar e estuprar mulher em Mimoso do Sul

Idoso de 67 anos é morto com tiro em Guarapari e suspeito é preso

Criança de 10 anos é atingida na perna por bala perdida em Guarapari

De acordo com a estudante, ela chamou o carro de aplicativo para ir do bairro Padre Gabriel, em Cariacica, até Cobi de Cima, em Vila Velha. Mas, logo após entrar no veículo, o motorista informou que possuía um facão. "Ele andou um pouco e disse: eu estou armado, tem algum problema? E eu entrei em choque", lembrou ela.
Segundo a adolescente, o motorista mudou a rota e foi para a Rodovia Leste-Oeste, o que atrasaria ainda mais a viagem. A estudante conta que ficou com mais medo ainda e decidiu se jogar do carro.
"Eu segurei a sacola das coisas que eu havia comprado e me joguei do carro. Na minha cabeça, eu nem sei como caí. Foi tudo no impulso, juntou o medo, juntou tudo e me deu uma força e eu fui", disse. "Ali naquele lugar eu fiquei. Eu via minhas coisas jogadas na pista e não tinha reação de pegá-las", lembrou.
A estudante ficou com vários ferimentos pelo corpo. As pernas foram as mais atingidas e ficaram com muitos hematomas. No entanto, ela contou que as consequências psicológicas são mais fortes do que as dores físicas.
"O que aconteceu comigo, eu espero que não aconteça com mais ninguém. Só É uma dor psicológica. Só Deus sabe o que eu estou sentido", explicou.
Na Delegacia Regional de Cariacica, a polícia informou à estudante que o carro de aplicativo era alugado. O motorista não foi localizado e a polícia investiga o caso.
Com informações do G1 ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados