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Violência

Suspeito é preso após ferir mãe e irmã com uma faca em Viana

Segundo a Polícia Militar, as vítimas contaram aos policiais que o homem estava bem alterado após usar drogas. Ao tentar contê-lo, elas acabaram feridas

Publicado em 22 de Março de 2021 às 11:50

Publicado em 

22 mar 2021 às 11:50
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi preso após ferir a mãe e a irmã com uma faca no bairro Vila Bethânia, em Viana, na noite desse domingo (21). O crime aconteceu por volta das 22h.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas contaram aos policiais que o suspeito estava bem alterado após usar drogas e, com uma faca, começou a discutir com a mãe dele e a irmã. A irmã do suspeito tentou segurar a faca do agressor, mas acabou se ferindo na mão.
Em seguida, a mãe também tentou contê-lo, mas se machucou. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Mulher Metropolitana. A Polícia Civil também foi demandada para falar sobre o caso, mas ainda não retornou.

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