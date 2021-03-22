Suspeito é preso após ferir mãe e irmã com uma faca em Viana

Um homem foi preso após ferir a mãe e a irmã com uma faca no bairro Vila Bethânia, em Viana, na noite desse domingo (21). O crime aconteceu por volta das 22h.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas contaram aos policiais que o suspeito estava bem alterado após usar drogas e, com uma faca, começou a discutir com a mãe dele e a irmã. A irmã do suspeito tentou segurar a faca do agressor, mas acabou se ferindo na mão.
Em seguida, a mãe também tentou contê-lo, mas se machucou. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Mulher Metropolitana. A Polícia Civil também foi demandada para falar sobre o caso, mas ainda não retornou.