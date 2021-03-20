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Violência

Criança de 10 anos é atingida na perna por bala perdida em Guarapari

Segundo a polícia, uma equipe foi acionada para atender ocorrência de furto a uma casa, no bairro Elza Nader. Durante busca por suspeito, policiais encontraram drogas

Publicado em 20 de Março de 2021 às 12:56

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

20 mar 2021 às 12:56
Um menino de 10 anos foi atingido na perna por um disparo em Guarapari na noite desta sexta (19)
Polícia apreendeu drogas em Guarapari Crédito: Divulgação/PMES
Um menino de 10 anos foi atingido por uma bala perdida na noite desta sexta-feira (19) em Setiba, Guarapari. Moradores disseram que o tiro partiu da arma de um policial. A Polícia Militar informou que será instaurado procedimento investigatório.
O tiro atravessou uma das pernas do menino, quebrou o osso e atingiu a outra. Ele está internado no Hospital Infantil de Vila Velha. A mãe da criança disse que aguarda o resultado de exames que vão dizer se o menino passará por uma cirurgia.
Segundo a PM, uma equipe foi acionada para atender ocorrência de furto a uma casa. Ainda de acordo com a PM, os militares entraram em contato com a vítima, que informou que havia visto um carro branco saindo da sua garagem antes da chegada dos agentes.

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Os policiais realizaram patrulhamento e encontraram um veículo com as mesmas características, sendo que o motorista não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Ele foi abordado no bairro Elza Nader, e os militares encontraram uma mala no carro.
O motorista, que segundo a PM tem extenso histórico de crimes, se exaltou e tentou agredir uma policial militar, que realizou dois disparos. O homem foi preso. A polícia informou também que populares tentaram evitar que ele fosse conduzido. Para dispersar a multidão, foi necessário usar equipamentos não letais, de acordo com a corporação.
No veículo foram encontrados 23 tabletes grandes de maconha, quatro bisnagas de haxixe, 19 tabletes pequenos de maconha, rolo de papel filme e R$ 1.333. O homem e os materiais apreendidos foram entregues à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.
A polícia disse que, durante a prisão do suspeito, a equipe recebeu informações de que uma criança havia sido atingida na perna. O menino foi encaminhado por militares ao hospital. "Considerando o histórico desta ocorrência, será instaurado procedimento investigatório para a devida apuração", diz parte da nota da PM.

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