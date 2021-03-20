Mulher tem celular roubado e é agredida com socos em Vitória

A Guarda Municipal deteve os dois suspeitos, de 18 e 15 anos Crédito: Vitor Jubini

Uma mulher de 22 anos foi assaltada e agredida por dois jovens na tarde desta sexta-feira (19) no bairro Forte São João, em Vitória . Ela levou socos na cabeça, foi empurrada por um dos suspeitos e teve o celular roubado, mas conseguiu recuperar o aparelho depois que pessoas que estavam na rua no local do crime alcançaram os suspeitos.

A vítima, que não quis ser identificada, informou que estava no ponto de ônibus aguardando, quando pegou o celular para verificar o horário em que o coletivo chegaria. Nesse momento, segundo ela, dois jovens passaram em uma bicicleta e tentaram tirar o celular da mão dela.

"Vieram dois meninos de bicicleta e o que estava na garupa puxou o celular. Nisso que ele puxou, como eu estava de fone, ficou agarrado, aí eu levantei. Os dois pularam da bicicleta, o que ficou segurando a bicicleta me empurrou pro asfalto, eu agarrei a camisa dele e ele foi junto comigo. A gente levantou, ele me deu dois socos e saiu correndo", contou.

A jovem disse que, então, começou a correr atrás dos dois suspeitos gritando que havia sido assaltada. Segundo a vítima, eles entraram em uma rua movimentada e foram alcançados por pessoas que estavam passando pelo local. Ela alegou que ficou com o rosto machucado por conta da agressão.

"Ralei o joelho, o ombro… o que pegou o telefone me deu dois socos na cara e ficou roxo. Na hora, fiquei com muita raiva. Nem pensei, só queria minhas coisas. A gente se mata de trabalhar pra vir dois qualquer pra roubar trabalhador", reclamou.

ENVOLVIMENTO EM FURTO À ESTAÇÃO DO BIKE GV

Os dois suspeitos, de 18 e 15 anos, foram detidos pela Guarda Municipal. Segundo o inspetor Juliate, o mais novo já havia sido apreendido nesta semana por conta de um furto a uma estação do Bike GV.

"A população cercou eles, porque é uma rua bastante movimentada, no intuito de impedir que eles fugissem. Foi no momento que a gente chegou e efetuou a prisão. Ele já se envolveu em outra ocorrência, já foi apreendido pela guarda essa semana e a gente vê ele aí novamente na prática criminosa. Ele se envolveu no furto de uma Bike GV, rompeu a tranca da bicicleta e, junto com dois jovens, subtraiu essa bicicleta", detalhou.