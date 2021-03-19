Empresário é preso em flagrante por agressão a ex-mulher na Mata da Praia

O caso será investigado pela Delegacia da Mulher. Agressor foi preso em flagrante e levado para o Centro de Triagem de Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um empresário de 34 anos foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (18) por agressão a ex-companheira, após descumprir uma medida protetiva. Segundo informações do Boletim Unificado, o crime aconteceu dentro do apartamento e também na garagem do prédio onde a mulher mora na Mata da Praia, em Vitória . O homem foi detido pelo síndico do edifício, que também é primeiro-tenente da Polícia Militar e presenciou a cena. Os nomes da mulher agredida e do suspeito não serão divulgados nesta reportagem para preservar a vítima.

Na manhã desta sexta-feira (19), após passar por audiência de custódia, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Desta forma, ele segue encarcerado no Centro de Triagem de Viana para onde foi conduzido ainda na data do ocorrido.

Ainda de acordo com informações contidas no Boletim Unificado, o agressor disse que foi ao apartamento para buscar pertences pessoais, já que não estava mais morando no local desde o último dia 12 de março, quando a ex-mulher obteve uma medida protetiva contra ele. Ainda de acordo com o documento, ao se deparar com ex-companheira, que tem 26 anos, ele iniciou uma discussão que evoluiu em seguida para agressões físicas e verbais. O empresário alegou aos policiais que não sabia que vítima estava em casa.

Consta ainda no BU que os policiais precisaram usar a força e também algemas, pois o homem estava visivelmente alterado e havia se envolvido em vias de fato com a ex-mulher. A irmã da mulher agredida, que também não será identificada, contou que a vítima era constantemente ameaçada, agredida, violentada e tinha medo de ser morta pelo ex-parceiro, com quem tem um filho.

A PRISÃO

As agressões que começaram no apartamento continuaram no estacionamento do prédio. Na garagem a vítima foi agredida com socos, que inclusive resultaram em um grande hematoma na testa dela. Ao se deparar com a cena, o síndico, que é primeiro-tenente da PM, deu voz de prisão e algemou o agressor.

Em nota, a polícia Civil informou que o suspeito de 34 anos foi conduzido para Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM). Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da lei Maria da Penha, injúria qualificada, ameaça e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. O procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória.