Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Empresário é preso em flagrante por agressão a ex-mulher na Mata da Praia

Segundo a polícia, o crime ocorreu no apartamento e na garagem do edifício da vítima na tarde desta quinta-feira (18). O síndico do prédio, que é primeiro-tenente da PM, presenciou o fato e prendeu o agressor no local

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:27

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

19 mar 2021 às 18:27
Polícia
O caso será investigado pela Delegacia da Mulher. Agressor foi preso em flagrante e levado para o Centro de Triagem de Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um empresário de 34 anos foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (18) por agressão a ex-companheira, após descumprir uma medida protetiva. Segundo informações do Boletim Unificado, o crime aconteceu dentro do apartamento e também na garagem do prédio onde a mulher mora na Mata da Praia, em Vitória. O homem foi detido pelo síndico do edifício, que também é primeiro-tenente da Polícia Militar e presenciou a cena. Os nomes da mulher agredida e do suspeito não serão divulgados nesta reportagem para preservar a vítima.

Veja Também

Corpo de aposentado é encontrado em Cariacica após dois dias de buscas

Suspeito de estuprar menina após encontro marcado pela internet é preso em Vila Velha

Suspeito de matar companheira a facadas na Serra se apresenta em delegacia

Na manhã desta sexta-feira (19), após passar por audiência de custódia, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Desta forma, ele segue encarcerado no Centro de Triagem de Viana para onde foi conduzido ainda na data do ocorrido.
Ainda de acordo com informações contidas no Boletim Unificado, o agressor disse que foi ao apartamento para buscar pertences pessoais, já que não estava mais morando no local desde o último dia 12 de março, quando a ex-mulher obteve uma medida protetiva contra ele. Ainda de acordo com o documento, ao se deparar com ex-companheira, que tem 26 anos, ele iniciou uma discussão que evoluiu em seguida para agressões físicas e verbais. O empresário alegou aos policiais que não sabia que vítima estava em casa.
Consta ainda no BU que os policiais precisaram usar a força e também algemas, pois o homem estava visivelmente alterado e havia se envolvido em vias de fato com a ex-mulher. A irmã da mulher agredida, que também não será identificada, contou que a vítima era constantemente ameaçada, agredida, violentada e tinha medo de ser morta pelo ex-parceiro, com quem tem um filho. 

A PRISÃO

As agressões que começaram no apartamento continuaram no estacionamento do prédio. Na garagem a vítima foi agredida com socos, que inclusive resultaram em um grande hematoma na testa dela. Ao se deparar com a cena, o síndico, que é primeiro-tenente da PM, deu voz de prisão e algemou o agressor.
Em nota, a polícia Civil informou que o suspeito de 34 anos foi conduzido para Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM). Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da lei Maria da Penha, injúria qualificada, ameaça e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. O procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória.
Na Justiça, o suspeito tem pelo menos outros dois processos em tramitação por violência doméstica. A reportagem tentou contato com a defesa do acusado, mas a mesma não foi localizada até a publicação desta reportagem.  A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Justiça confirmou que o empresário segue preso em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Violência Contra a Mulher Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como atirador conseguiu chegar tão perto de Trump e outras perguntas sobre ataque em Washington
Imagem de destaque
Resfriado ou bronquiolite? Veja como identificar as doenças em crianças
A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa
Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados