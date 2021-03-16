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Caso Jaciara

Suspeito de matar companheira a facadas na Serra se apresenta em delegacia

Técnica em enfermagem de 32 anos foi assassinada na frente da filha na madrugada desta segunda-feira (15) na Serra

Publicado em 16 de Março de 2021 às 13:31

Publicado em 

16 mar 2021 às 13:31

  • Do G1 ES

Zezito Pereira da Silva Filho se apresentou acompanhado de um advogado
Zezito Pereira da Silva Filho se apresentou acompanhado de um advogado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 41 anos, suspeito de matar a companheira a facadas na Serra, na Grande Vitória, se apresentou em uma delegacia na manhã desta terça-feira (16). Zezito Pereira da Silva Filho estava acompanhado de um advogado e prestou depoimento por 2 horas.
Em depoimento, Zezito confessou ter matado a esposa, a técnica em enfermagem de 32 anos, Jaciara da Silva de Moura. De acordo com a Polícia Civil, por não ter nenhum mandado de prisão em aberto e por não haver situação de flagrante, ele foi liberado.
Jaciara foi assassinada com golpes de faca na madrugada desta segunda (15) no bairro Vila Nova de Colares. Segundo a Polícia Civil, ela foi morta pelo marido, que a golpeou com 33 facadas e fugiu do local.
Jaciara da Silva de Moura, de 32 anos, foi assassinada a facadas
Jaciara da Silva de Moura, de 32 anos, foi assassinada a facadas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O crime aconteceu pouco antes de 1h dentro da casa onde o casal morava. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a filha do casal, de 11 anos, presenciou o crime. Ao ver o pai atacando a mãe com uma faca, a menina saiu de casa para pedir ajuda na rua. No entanto, quando os vizinhos chegaram à residência, o homem já havia fugido.
Jaciara foi levada para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, também na Serra, onde ela trabalhava. Contudo, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela deixa ainda uma outra filha, fruto de um relacionamento anterior, que não estava em casa no momento em que a mãe foi assassinada.
O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) divulgou uma nota de pesar pela morte da profissional.
"Mais uma mulher que perdeu a vida em razão de uma violência histórica contra elas, e que se dissemina não só fisicamente, como também de forma moral, psicológica, sexual e patrimonial", diz parte da nota.
O Coren-ES manifestou solidariedade à família e amigos de Jaciara.

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